V Moravskoslezském kraji zdraží voda, někde odpouštějí poplatek za odpady

Například v Karviné zruší poplatek za odvoz komunálního odpadu. „Od roku 2018 ulevíme našim občanům od poplatku za odpady. Nebudou je platit vůbec. Týká se to ale jen těch, kteří zaplaceno vždy měli,“ řekl náměstek karvinského primátora Jan Wolf.

Pokud dlužníci uhradí své závazky do konce září, také nebudou muset platit. Dlužníkům pětisetkorunový poplatek zůstává.

„Vycházíme tak vstříc slušným a platícím občanům města, chceme jim aspoň takto ulevit,“ odůvodnil náměstek zrušení poplatku za komunální odpad.

Podle opozičních politiků ale karvinské radní ke zrušení poplatků nevedla ani tak snaha o ulehčení života obyvatel města, jako spíše obavy o výsledek podzimních komunálních voleb. Dlouholetá dominance ČSSD v Karviné totiž vzala v parlamentních volbách za své a zrušení poplatků má straně podle jejích oponentů pomoci udržet voliče.

Obdobný krok odmítli zastupitelé například v nedalekém Českém Těšíně.

„Plošné rušení poplatků není podle mne řešením a ve volebním roce jde o kupování hlasů,“ říká starosta Českého Těšína Vít Slováček. „Někdo toto gesto ale musí zaplatit. Lidé odvádějící daně nebo příští pokolení. Pro určité skupiny je demotivující, pokud lidé nemusí za odebíranou službu platit,“ dodal.

V Opavě nebudou za odpad platit všichni nezletilí

Druhou výjimkou v kraji, co se plateb za odpady týče, je Opava. „Od nového roku dojde ke změně v platbě poplatků za komunální odpad. Zatímco doposud byly od poplatku osvobozeny pouze děti do tří let, nově se tato úleva bude týkat všech nezletilých,“ řekla opavská mluvčí Lada Dobrovolná.

Hlavní změny tak v příštím roce budou obyvatele měst čekat v platbách za vodné a stočné. Největší dodavatel vody v kraji, společnost SmVaK, bude v příštím roce dodávat vodu o 2,97 procenta dráž, cena vodného a stočného tak poprvé překročí hranici 80 korun za kubík, konkrétně skočí na 81,07 koruny.

„V kalkulaci vodného a stočného pro příští rok se odráží vývoj nákladů například v nutnosti financovat plán obnovy a oprav vodohospodářské infrastruktury, v nárůstu ceny surové vody odebírané od státní organizace nebo v personální oblasti,“ řekl generální ředitel společnosti SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.

„Při přepočtu na průměrnou spotřebu vody na člověka a den v našem regionu, což je zhruba 88 litrů, představuje zvýšení ceny o necelá tři procenta roční rozdíl 75 korun, tedy tři točené desítky v levnější hospodě,“ dodal mluvčí SmVaK Marek Síbrt.

O deset korun méně, 71,21 koruny za kubík budou platit odběratelé na Bruntálsku. Tamní vodárenská společnost VaK Bruntál meziročně zvýšila cenu o 2,70 koruny.

Stejné zůstávají u většiny měst i základní poplatky za psy

Sousední Krnov platí za vodu podstatně méně. „Společnost Krnovské vodovody a kanalizace oznámila, že od Nového roku dojde k navýšení ceny stočného o 60 haléřů. Za kubík vody tak odběratelé dohromady zaplatí 48,42 koruny a náklady na průměrnou domácnost se zvýší zhruba o 100 až 150 korun za rok,“ vysvětlila krnovská mluvčí Dita Círová.

Stejné zůstávají u většiny měst i základní poplatky za psy. Jen v Novém Jičíně výrazně zvýšili poplatek za psy pro lidi s trvalým bydlištěm na radnici.

„U držitelů psa s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Městského úřadu Nový Jičín se sazba zvyšuje z 300 na 1 000 korun za psa,“ uvedla novojičínská mluvčí Marie Machková.