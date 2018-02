Centrum za 100 milionů bude v Česku unikátní, říká ředitel tiskařské školy

Střední škola pro budoucí tiskaře a grafiky získala na vybudování nového centra odborné přípravy polygrafických oborů peníze z Evropské unie. Hotové má být do konce prosince. Nejen kvůli přestavbě školu s 290 žáky letos čeká náročný rok. Dotkne se jí také optimalizace, o níž rozhodli krajští zastupitelé před dvěma měsíci. Od července ji čeká splynutí s průmyslovkou v Hronově a s oděvní školou v Červeném Kostelci. Vznikne tím Střední škola průmyslová, textilní a polygrafická. Zájemci o studium ve Velkém Poříčí však mohou vybírat z dosavadních oborů.

„Máme unikátní vzdělávací nabídku v kraji, obdobné školy jsou až v severočeském Rumburku, Praze, Brně a Zlíně. O úrovni vzdělávání na naší škole svědčí, že nás přijala Asociace uměleckých škol České republiky a Svaz polygrafického průmyslu ČR, který sdružuje sedm těchto škol. Domnívám se proto, že skladba oborů, které učíme, zůstane v novém svazku tří škol zachována. Velké Poříčí by mělo mít v tomto svazku i jistou autonomii. Každá ze škol má totiž jinou filozofii a my se od druhých lišíme právě umělecky zaměřenými obory,“ myslí si Rudolf Volhejn, ředitel Střední školy propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Podle něj bude nejvíc záležet na záměrech budoucího ředitele.

Když školy splynou, vypomůžete si navzájem?

Vzájemně si dovedeme představit součinnost s hronovskou školou. Základem průmyslu je strojírenství a elektrotechnika. V případě našich polygrafických oborů využíváme stroje, na kterých tiskneme, ale v polygrafickém průmyslu jsou nyní velmi žádáni mechanici-opraváři, kteří mají vzdělání v oblasti strojírenství i elektrotechniky a zejména výpočetní techniky. Protože teď budujeme nové kapacity, některé prostory uvolníme a tím umožníme rozvoj hronovské školy.

Co škole přinese centrum odborné přípravy?

Bude unikátem i v rámci republiky. Management školy se teď zabývá hlavně touto investicí. V budově bývalé Krausovy továrny, kde provozujeme domov mládeže a ateliéry, vznikne do konce roku rozsáhlý objekt v nádvoří. V nové hale budou učebny všech aktuálních tiskových technologií a učebny pro předtiskovou přípravu. Především se soustředíme na dokončovací zpracování tiskovin, na obalařinu a knihařinu. Dnes je důležité umět pro zákazníka zpracovat kompletní výrobek.

Vysvětlíte to laikům?

Nejprve se zabýváme předtiskovou přípravou, ta se u nás studuje v oboru reprodukční grafik. Ten od zákazníka převezme zakázku a provede integraci obrazu a textu. Zákazník většinou chce, aby se na letáku objevily fotografie a text, žák to ještě navíc musí graficky zpracovat, pak to pro tisk připraví danou technologií, ofsetem, sítotiskem nebo digitálně. Reprodukční grafik předá tiskovou desku tiskařům a nakonec se vytištěné archy zpracují do konečné podoby. To může být třeba kniha s lepenou či jinou vazbou. Nebo se používá obalářské zpracování, kdy třeba z vytištěného archu stroj zhotoví krabičku.

Z evropských peněz stavíte proto, že postrádáte zázemí pro praktickou výuku?

Za mého působení v polygrafii se zabýváme vývojem oboru a usilujeme, abychom učili na nejmodernějších technologiích. Každý rok navštěvujeme významné veletrhy, kde se objevují. Současně musíme dbát, abychom vyučovali technologie, které se široce využívají v polygrafických firmách v okolí. Učíme proto standardně ofsetové, sítotiskové technologie a dnes už i digitální, například produkční či velkoformátový tisk. Tím jsme už velice dobře vybaveni. Spolupracujeme s drtivou většinou tiskařských firem v okolí, pro firmy je však dnes zásadní jejich produktivita, nemají čas zastavit stroj a rozebrat ho kvůli vzdělávání žáka. To musíme dělat my. Žák, který přijde na praxi do firmy, už musí mít základní penzum znalostí.

Jsou vaši žáci úspěšní?

Koncem ledna naše škola uspěla v soutěži Region 2018 v Plzni, které se účastnilo čtyřiadvacet českých a slovenských škol s výtvarnými obory. Ve dvou ze tří kategorií jsme zvítězili. Studentka Karolína Hamplová tam získala první místo za fotografie. Další první místo za plakát ke sto letům společného státu obsadila společně s Vojtěchem Borsíkem.