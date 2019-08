Kvůli hlučné dlažbě auta v Chebu zpomalí, objeví se také retardéry

Vedle náměstí Krále Jiřího, kde je povrch komunikací tradičně dlážděný z takzvaných kočičích hlav, se přírodní dlažba vyskládaná z malých kostiček objevila i v některých okolních ulicích, kde nahradila původní asfalt.

Naposledy dostala nový povrch Židovská ulice. Město proto letos začátkem roku rozhodlo, že v centru města sníží rychlost z dosavadních 50 na 30 kilometrů v hodině.

Značky se už objevily na vjezdech do centra. Zároveň platí pro automobily těžší než šest tun zákaz vjezdu do celé městské památkové rezervace.

Radnice si od opatření, jež odstartovaly stížnosti obyvatel na velký hluk projíždějících automobilů, slibuje kromě omezení hlučnosti i zvýšení bezpečnosti chodců v úzkých uličkách. Nižší rychlost by měla také ochránit povrch komunikací, který velkou hmotností projíždějících vozů trpí.

„Evidujeme řadu písemných stížností na vysokou rychlost automobilů. Lidé, kteří v centru bydlí, si chodí na radnici stěžovat i osobně. Poukazují na to, že na řadě úseků řidiči nedodržují ani dosud povolenou padesátku. Proto jsme se rozhodli zakročit a rychlost projíždějících automobilů snížit,“ zdůvodnil krok radnice chebský starosta Antonín Jalovec.

Vysvětlil také, že dlažbu nechalo město v uličkách historického centra položit v souladu s požadavky památkářů.

Takzvané zónové dopravní značky, které nově řidiče na snížení rychlosti upozorňují, se objevily v ulicích Dlouhá, Školní, Hradební a Křižovnická.

„Jasně informují, že vozidla vjíždějí do oblasti, kde musí dodržovat uvedené dopravní značení. Kromě omezení rychlosti na 30 kilometrů v hodině jsou na vjezdech do centra umístěné i značky omezující vjezd vozidel těžších než šest tun. Na výjezdech z památkové rezervace je nově osazené dopravní značení, které zónu ukončuje,“ poznamenal mluvčí Městského úřadu v Chebu Tomáš Ivanič.

Na řadu přijdou i zpomalovací prvky

Lidé, kteří v domech historického centra žijí, s napětím čekají, jak se opatření ujme. „Zejména v noci, kdy se vše rozléhá a mezi domy každý zvuk rezonuje, je problém spát s otevřenými okny. Někteří řidiči to rozjedou už od infocentra a do Kamenné ulice na druhé straně náměstí vjíždí v plné rychlosti. V horkých dnech tak máme na výběr. Buď trpět za zavřenými okny, nebo být každou chvíli vzhůru. Snad se to nyní zlepší,“ věří Jana Novotná, která s rodinou bydlí v jednom z domů přímo na náměstí Krále Jiřího.

Radnice si chce pojistit, že motoristé budou nařízení respektovat. Na silnicích v historickém centru se proto postupně objeví zpomalovací prvky v podobě kamenných retardérů, které by měly řidiče přinutit sundat nohu z plynu.