Developeři upravili plán Central Parku, zástavba bude nakonec nižší

Projekt nazvaný Central Park Karlovy Vary má vyrůst na území současného dolního nádraží směrem do Tuhnic a stát by měl stovky milionů korun.

„Na jednání nám zástupci společnosti Lordship představili ideu daleko subtilnější zástavby území s tím, že po našem úvodním rozhovoru ji chtějí přetavit do srozumitelné podoby a předložit městu k projednání,“ uvedl Petr Kulhánek.

Developer podle něj předložil koncept daleko nižší zástavby, než s jakým počítaly všechny předchozí varianty. Pořád ale platí, že část území od Chebského mostu zhruba k finančnímu úřadu by měla sloužit zejména obchodu.

„Navrhují tam i další posouzení varianty integrovaného dopravního terminálu v polovině onoho území. Tuto věc bude posuzovat zpracovatel generelu dopravy,“ řekl primátor.

Generel dopravy je důležitý dokument, který má kompletně zmapovat dopravu v krajském městě a hotový má být do konce roku. Zbývající část území směrem do Tuhnic by měla podle developera sloužit rezidenčnímu bydlení.

Součástí tamních změn by měl být i nový most přes Ohři, který by vznikl prodloužením Charkovské ulice v Tuhnicích. Tuto městskou část by propojil s průtahem. „Máme hotovou vyhledávací a ověřovací studii. Počítáme s budoucím dopravním napojením na průtah, protože to je technicky možné,“ uvedl primátor.

Firma Lordship před pár lety zbavila parcely za dolním nádražím ekologické zátěže a nyní je pronajímá. Funguje tam parkoviště a čas od času se za ním objeví cirkus.