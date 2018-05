Central chystá letní filmovou merendu s grilováním

„Další Kino 2.0 jsme umístili kousek za město, do Kuklen, k vodě. Vzhledem k vysokým teplotám to bude jistě osvěžující letní večer. Hudbu zajistí Miroš Vrban, tanec, jak doufáme, naši diváci. My zase chystáme doprovodný program i gril, abychom si všichni mohli pochutnat a bavit se,“ zve na letní merendu Ilona Machová z Bia Central. Hlavním cílem akce je zprostředkovat zážitek z filmu, jaký v kině nezažijete - s chutí a třeba i vůní léta a v přírodě.

Merenda se bude odehrávat v duchu balkánské párty. Tomu odpovídá i dress code akce. Pánské oblečení by mělo připomínat mafiánské bosse – vítány jsou velké zlaté řetězy a prsteny, bílé košile a černé kalhoty. Ženy by měly dorazit buď v minišatech s výraznými doplňky a účesy. Vítány jsou ale i mafiánské babičky ve velkých sukních se šátkem na hlavě.

Na párty bude bar a možnost ogrilovat masové i vegetariánské dobroty. Centrální štáb doporučuje vzít s sebou na promítání deku kvůli případnému večernímu poklesu teplot.

„Předpokládáme sice, že bude teplé počasí a diváci se zahřejí tancem, ale stejně jako v letním kině, bude příjemné se i na Merendě pojistit teplejším oblečením nebo dekou, protože promítání filmu začne až zapadne slunce a padne tma,“ vysvětluje Machová. Promítání bude částečně kryté přístřeškem.

Do Cable wake parku na místo promítání mohou diváci dojet autem nebo trolejbusem č. 3 na zastávku Kukleny Albert a odtud dojít pěšky po značkách (asi 10 minut). Diváci na kole mohou dojet až na místo a kola zaparkovat v areálu Wake parku.

Vstupenky jsou ke koupi na pokladně kina včetně dárku pro každého. Ti, kteří využijí online nákup na webu kina, si mohou dárek vyzvednout na místě.



Více informací najdete na: www.biocentral.cz