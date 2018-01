Ceně půdy na jihu Čech pomáhá atraktivní krajina i blízkost Rakouska

Jestli bylo v posledních letech něco jisté, tak růst ceny zemědělské půdy. Stejné to zřejmě bude i letos, kdy by měl trend uplynulých let pokračovat. Růst ceny se ale pravděpodobně zpomalí.

Odborníci varují před některými faktory, které by mohly trh ovlivnit a nárůst cen zbrzdit. Patří mezi ně lednové znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky i klimatické změny. Mluví se také o nafukování pomyslné bubliny.

Při ohlédnutí za uplynulým rokem si budou obchodníci podle všeho mnout ruce. Prognózy zatím ukazují, že výrazně předčil jejich očekávání, a jižní Čechy nejsou výjimkou.

„Máme zde dva obchodní zástupce a myslím, že i díky nim se nám zde daří. Okresy Strakonice, Písek, České Budějovice a Jindřichův Hradec jsou zemědělsky silné a je zde také zdravá konkurence mezi jednotlivými hospodáři, takže i cena půdy a nájmů je pro majitele příznivá,“ komentuje Miroslav Rytíř ze společnosti Agro 21, která zprostředkovává prodej půdy.

Firma předpokládala, že v roce 2017 vzroste cena zemědělských ploch o pět procent. Podle předběžných údajů se ale zvedla až o 15 procent. Čísla na jihu Čech budou podle všeho zhruba stejná jako ve zbytku republiky. Celorepublikově se platí za metr čtvereční 15 až 40 korun, ve výjimečných případech i více.

Na jihu Čech se cena pohybuje okolo 20 až 25 korun. Nejdražší zemědělské plochy jsou v kraji na Českobudějovicku, Jindřichohradecku, Písecku a Táborsku, jak ukazují čísla společnosti Farmy.cz, která každoročně prezentuje zprávu o trhu s půdou.

Slova obchodníků zařazují jižní Čechy spíše do průměru. Ceně ale pomáhá výhodná poloha kraje. „Úrodnost půdy je spíše průměrná, ale vzhledem k atraktivitě krajiny je zde častěji než v jiných regionech půda převáděna i jako součást navazujících statků využívaných pro trvalé i rekreační bydlení nebo chov koní. Specifikem je i hranice s Rakouskem a Německem, v její blízkosti je cena vyšší,“ hodnotí Jaroslav Urban z Farmy.cz.

Právě umístění blízko hranic ale kraj dost možná není schopný dostatečně využít. „I přesto, že jsou na jihu zastoupení rakouští zemědělci, není jich zdaleka tolik jako jiných zahraničních hospodářů v ostatních příhraničních regionech,“ uvádí Rytíř.

V nadcházejících měsících růst cen zpomalí

Obchodníci očekávají, že v nadcházejících měsících se růst cen zpomalí. Důvodem je hlavně znovuzavedení předkupního práva pro spoluvlastníky, které platí od prvního ledna letošního roku. Obávají se, že novinka celý proces významně protáhne.

„Prodej podílu na pozemku se stane časově i administrativně náročnějším vzhledem k povinnosti učinit nabídku předkupního práva všem spoluvlastníkům pozemku. Nezřídka pozemek vlastní i desítky lidí, takže prostor pro případné spory je zde poměrně široký a prodej takového podílu může být pro spoluvlastníka vyčerpávající,“ líčí Petr Klos, předseda Svazu vlastníků půdy ČR.

Cenu mohou ovlivnit i další faktory. Svou roli sehrají také situace na finančních trzích, klimatické podmínky, další změny legislativy i současná výše cen, která dosahuje svých hranic. „Hovoří se již o možném nafukování určité nemovitostní bubliny. Nelze tak vyloučit stagnaci nebo i pokles cen,“ upozorňuje Urban.

Výraznější propad by však rok 2018 přinést neměl. „Investice do půdy kdekoliv po republice je dlouhodobou konzervativní investicí s relativně nízkým výnosem. Přestože je další vývoj cen na trhu nejistý, v dlouhodobém horizontu se pokles ceny neočekává,“ konstatuje Jaroslav Urban z Farmy. cz.