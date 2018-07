Chebské krovy a chodovský kostel zabojují o cenu Památky děkují

Jsou to obnova a restaurátorské práce v kostele sv. Vavřince v Chodově, jehož rekonstrukce začala v roce 2006 poté, co jej církev převedla do majetku města. Podařilo se zde nejen zachránit čtrnáct pláten křížové cesty, ale také obnovit jediný dochovaný zvon Jan Vilém a díky veřejné sbírce pořídit dva nové zvony.

O přízeň hlasujících se uchází i nová prohlídková trasa Pod střechami chebských domů - napříč staletími, která byla poprvé otevřena loni.

V Chebu se zatím na 90 domech podařilo zdokumentovat více než 130 konstrukcí krovů, z nichž nejstarší pocházejí z poslední čtvrtiny 14. století, tedy z doby, kdy českým zemím vládl Karel IV. a Václav IV. Jsou to vůbec nejstarší tesařská díla na území republiky a i v měřítku střední Evropy je to unikátní soubor krovových konstrukcí, na nichž lze dokumentovat, jak se práce v této oblasti vyvíjela v čase.

Soutěž Patrimonium pro futuro je vyhlášena ve čtyřech kategoriích, a to Obnova památky, restaurování, Objev, nález roku, Prezentace hodnot a Záchrana památky.

Vítěze vybírá odborná porota. Veřejnost pak v internetovém hlasování může podpořit některý z návrhů, které do celostátního kola nominovala jednotlivá krajská územní odborná pracoviště NPÚ, a to bez ohledu na soutěžní kategorii.

Hlasovat lze do pátku 14. září na webových stránkách NPÚ, kde jsou k dispozici také profily všech navržených kandidátů. Z nich získají hlasující informace o tom, co se v loňském roce povedlo objevit, zachránit, obnovit nebo prezentovat a kdo se o to zasloužil. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 3. října na zámku v Jindřichově Hradci.

Cenu Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro vyhlašuje a uděluje NPÚ od roku 2014 ve snaze zhodnotit a vyzdvihnout, co se v oblasti památkové péče podařilo. A také ocenit ty, kteří se o to zasloužili.