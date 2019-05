Celník si nechal pokutu bez bločku, dostal podmínku a ztratí práci

Souzený třiačtyřicetiletý celník se k činu nikdy nepřiznal. Obě předchozí osvobození odvolací soud zrušil, tříletý podmíněný trest se zkušební dobou 15 měsíců je nyní po vyhlášení u Krajského soudu v Plzni pravomocný.

Když soudce vynesl rozsudek, celník jen lehce odmítavě kroutil hlavou. Odsouzení zároveň znamená, že přijde o práci. I proto odvolací soud odmítl vyhovět odvolání státní zástupkyně Pavlíny Kropáčkové, která pro celníka kromě prodloužení podmínky požadovala ještě peněžitý trest.



„Není zapotřebí další druh trestu. Důsledkem uznání viny a pravomocného odsouzení přijde obžalovaný o povolání, už nebude moci vykonávat službu celníka,“ uvedl předseda odvolacího senátu.



Celníkův advokát Jan Brázda se snažil soudce přesvědčit, aby celníka buď zprostili všech obvinění, nebo případ potřetí vrátili k dalšímu jednání Okresnímu soudu Plzeň-jih.

„Nejsou důkazy, že by se klient jednání dopustil. Pokud by byla uznána vina, odejde do civilu po dvaceti letech služby bez jakýchkoli nároků,“ snažil se advokát obměkčit soudce.



Souzený celník byl během trestního stíhání povýšen

Ze spisu mimo jiné vyplývá, že Roman D. byl dosud ve službě a dokonce i v době trestního stíhání byl podle advokáta povýšen.



Případ, který obžaloba kvalifikovala jako zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku se stal 6. září 2014 na parkovišti u čerpací stanice na dálničním obchvatu Plzně.

Hlídka celníků, které Roman D. tehdy velel, objevila osobní auto se španělskými značkami, které nemělo vylepenou na čelním okně dálniční známku. Vozidlo řídil tehdy třiašedesátiletý pracovník španělské finanční správy, který jel na dovolenou do České republiky.



„Když si řidič kupon na čerpací stanici koupil, obžalovaný mu sdělil, že za jízdu bez platného kuponu je pokuta pět tisíc korun. Když zjistil, že cizinec tolik českých peněz nemá, zeptal se jej, zda chce potvrzení o pokutě. Na něm řidič trval, tak mu řekl, že postačí dva tisíce korun, pokud na pokutě trvat nebude. Následně si uvedenou částku ponechal,“ popsal soudce skutek, za který celníkovi hrozilo od tří do deseti let vězení.



Nechtěl jsem si kazit dovolenou, řekl šofér, který dostal pokutu

Cizinec, který vše oznámil až po skončení své dovolené, při videokonferenci před dvěma roky popisoval, že mu celníci nejdřív dali z příručky přečíst, že mu za jízdu bez dálniční známky mohou dát pokutu až pět tisíc korun.

„Pak mi policista anglicky řekl, že když budu chtít bloček, pokuta bude na horní hranici. Já měl u sebe tři tisíce v českých korunách a eura. Dal jsem mu dva tisíce bez bločku, on mi vrátil pas. Dříve jsem to nehlásil, protože jsem měl itinerář, co všechnu chci o dovolené vidět, a nechtěl jsem si ji kazit,“ prohlásil při videokonferenci svědek.



Při pátrání po tom, kdo jej pokutoval bez bločku, inspekci pomohlo, že cizinec poslal fotografie s lidmi z hlídky i registrační značku dodávky, ze které vystoupili muži v uniformách. GPS data z celnické dodávky navíc jednoznačně potvrdila, že vozidlo bylo na parkovišti u čerpací stanice asi čtvrt hodiny a z místa odjelo zhruba čtyři minuty poté, co si podle dokladu cizinec koupil na pumpě dálniční známku.