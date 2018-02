Cizinec pašoval neznačené ruské cigarety, do auta nacpal tisíc kartonů

Na podezřelé vozidlo Škoda Superb narazili celníci na D1 u Jihlavy ve středu odpoledne. Z dálnice ho nasměrovali na parkoviště na 111. kilometru a zkontrolovali ho.

Když si nechali auto otevřít, byli hodně překvapení. „Celý zavazadlový prostor a také zadní sedačky byly totiž zaplněny cigaretami značky Jin Ling bez tabákových nálepek,“ uvedl mluvčí celníků na Vysočině Richard Zeman. Jeho kolegové jich napočítali rovných tisíc kartonů.

Ukrajinský řidič jim řekl, že cigarety převážel z Polska do Německa. „Kdyby zboží dopravil do cíle a prodal, způsobil by tím škodu na spotřební dani přesahující půl milionu korun,“ dodal Zeman.

Pašeráka cigaret si převzali policisté. Za nelegální převoz zboží mu hrozí až tři roky vězení.

Za posledních devět měsíců je to na Vysočině už třetí případ, kdy celníci odhalili řidiče, který převážel v osobním vozidle neznačené cigarety. V obou předchozích záchytech byl pachatelem stejný muž slovenské národnosti.