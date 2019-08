Celé město v mobilu, existují aplikace na hlášení závad i cyklostezky

Oznámit zjištěné závady a nedostatky začíná být pro řadu obyvatel Zlínského kraje samozřejmostí. S rozvojem informačních technologií zájem o tyto služby roste.

Proto už teď existují aplikace například pro zlínský filmový festival, zjištění aktuální polohy spoje MHD, taxislužby, pizzerie, Letní filmovou školu v Uherském Hradišti, svou aplikaci má Univerzita Tomáše Bati, Květná zahrada v Kroměříži, dá se přes ni platit parkovné, upozornit na šikanu ve škole, najít cyklostezku přes Zlín nebo se v případě nehody spojit se záchranáři.

Samotná města v kraji aplikace také zavádějí, i když ne tak, jak by si odborníci představovali.



„Samosprávy nejsou tak pružné jako podnikatelé, ale myslím si, že k tomu budou muset také přistoupit, protože je to posouvá do jednadvacátého století,“ upozornil Daniel Kohut ze společnosti Pepiapp, která tvoří mobilní aplikace. Některá města a obce alespoň přizpůsobují vzhled internetových stránek formátu mobilního telefonu.



Aplikace má však více možností a výhod a její ovládání je rychlejší a jednodušší.

V Kroměříži už řešili přes stovku závad během pár měsíců

Na začátku zmíněnou službu, která pomáhá s údržbou ve městě a aktivně do dění zapojuje samotné obyvatele, používají třeba v Kroměříži, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Luhačovicích, Kunovicích, Valašském Meziříčí nebo Holešově.

„Lidé mohou díky ní oznámit například nefunkční osvětlení, poškozený chodník či komunikaci nebo černou skládku. Podnět se dostane ke konkrétnímu úředníkovi, který jej začne řešit,“ upřesnil princip kroměřížský starosta Jaroslav Němec.

V tomto městě řešili přes stovku závad během pár měsíců, tedy téměř jednu denně. Použití aplikace je snadné.

Občan si na internetu nebo v mobilním telefonu nejprve vybere město Kroměříž, poté označí kategorii, což může být černá skládka, dopravní značení, osvětlení nebo třeba poškozená komunikace. Pak na mapě vybere adresu místa, kde zaregistroval závadu, a stručně ji popíše. K podnětu může také přiložit fotografii. „Výhodou je, že lidé mohou stav řešení svého podnětu sledovat,“ doplnil vedoucí kroměřížského odboru služeb Lambert Hanzal.

Například krajský Zlín však takovou vymoženost nemá. „V tomto směru je u nás pole neorané. Ale na příští rok chystáme zavedení aplikace, pomocí které by obyvatelé dostávali upozornění a oznámení, hlásili své podněty a přispívali do anket a diskusí a město by zase mělo zpětnou vazbu,“ slíbil radní Jiří Jaroš, který má v kompetenci oblast informačních technologií.

Ve Zlíně nabízejí aplikace pro návštěvníky města

Zlín zatím nabízí spíše aplikace pro turisty. S jejich pomocí se dozvědí o zajímavostech ve městě i okolí, architektuře, firmě Baťa nebo o různých trasách pro pěší i cyklisty.

Závady a nedostatky ve městě je možné nahlásit prostřednictvím elektronicky vyplněného formuláře na stránkách zlínských Technických služeb.



Na tomto portále ale neexistuje mapa nahlášených závad, jejich přehled, znění ani to, zda jsou přijaté, řešené nebo vyřízené. Na druhou stranu Jaroš upozorňuje, že město bude stále otevřené i těm, kdo chytré telefony nemají.



„Digitalizace je jen jedna možnost a chápeme, že starší generace v ní zběhlá není. Proto bude stále možné vyřizovat různé žádosti e-mailem i osobně nebo třeba platit v hotovosti,“ ujistil zlínský radní Jaroš.