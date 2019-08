Vzácný dub v Praze připomínal výročí vzniku republiky, polámal ho vandal

Zřejmě v noci ze středy na čtvrtek někdo polámal desetiletý dub taborsky, který byl slavnostně zasazen 28.října 2018 k výročí 100 let od vzniku Československa v Čelakovského sadech.

„Vandal byl poměrně velmi důkladný, budí to u mne dojem, že to bylo úmyslné zničení. Jeden zlom je veden v horní části koruny a druhý je přímo v kmínku stromu. Se zlomem v koruně bychom se mohli vyrovnat, ale zlom v kmeni je mnohem závažnější problém,“ řekl iDNES.cz spoluautor nové podoby parku Ondřej Fous.

Škodu zahradníci odhadli nákladovou metodou na 70 tisíc korun. Podle Fouse se jednalo o extrémně vzácnou rostlinu.

„Dub pocházel ze čtyřiceti žaludů z turecké expedice v roce 2008 a věnoval nám ho sběratel Dušan Plaček. Rostlina byla zařazena do programu na přizpůsobení stromového patra Prahy proti změnám klimatu a deset let jsme se o ní starali a aklimatizovali ji,“ řekl.

Letos jde již o třetí případ vandalismu v parku u Národního muzea, jehož obnova byla dokončena v prosinci loňského roku. Na začátku srpna vandal polámal tři trnovníky a způsobil škodu téměř za sto tisíc korun.

Další případ se stal v minulých dvou týdnech, kdy někdo opakovaně poškodil letničkové záhony před budovou muzea. Všechny případy Prah 1 oznámila na policii.

Od obnovy Čelakovského sadů si radnice Prahy 1 mimo jiné slibovala, že z místa zmizí bezdomovci a lidé závislí na drogách. To podle Fouse platilo do začátku léta, kdy se do parku drogově závislí opět vrátili.

Park je pod dohledem kamer pouze přes bezpečnostní systém Národního muzea. Rozmístěny jsou po obvodové zdi. Institut plánování rozvoje podle Fouse navrhoval také rozmístění kamer do parku, ale k realizaci z důvodu vyšších nákladů nedošlo. Praha 1 však plánuje jednu kameru do parku umístit.

„Jednali jsme ohledně monitoringu s Národním muzeem, které bylo ochotno vzít pod dohled i přilehlý park v rámci vlastního kamerového systému. Zároveň jednáme o tom, aby v parku přibyla jedna kamera městského kamerového systému,“ uvedl místostarosta Prahy 1 pro bezpečnost Petr Hejma (STAN).



Náhradní dub stejného druhu není možné v této chvíli sehnat, ani není možné polámaný stromek přesadit a starat se o něj někde jinde.

„Je proto velmi pravděpodobné, že se nám nepodaří strom zachránit. Nelze však vyloučit, že ze spodní části vyrazí. My ho ovážeme, ošetříme štěpařským voskem a eventuálně zastíníme. Většinu listů ořežeme a do několika dnů nám stromek dá signál, jestli v jeho obvodovém pletivu je voda,“ dodal odborník na zeleň Ondřej Fous.