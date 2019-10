Lidé zastupitelům pomohou s urychlením stavby okružní křižovatky v Čeladné

V podhorské obci se v nedávné době postavila spousta rodinných i bytových domů. Na s nimi spojený provoz ale podle místních obyvatel nebyla připravená. Z údajů Ředitelství silnic a dálnic vyplývá, že Čeladnou projede za den 10 008 vozidel, z čehož je 913 těžkotonážních.



„Nejhorší je to u křižovatky na Podolánky, kde navíc vozy jedoucí v proudech nedodržují rychlost. Žijí tam rodiny s dětmi, denně se dostávají do rizikových situací. Nemyslím si, že semafory by donutily řidiče přibrzdit, ale kruhový objezd ano. U něj by vznikl i přechod pro chodce,“ sdělil Lančo.

„Zástupci obce nám na zastupitelstvu řekli, že vyřízení takové stavby trvá dva až čtyři roky a jednou z cest, jak ji uspíšit, je zapojení obyvatel. Jsme sice laici, ale zkusíme to,“ poznamenal.

Opoziční zastupitel Karel Bojda tvrdí, že o nutnosti kruhového objezdu panuje mezi obecními politiky shoda.

„Jedna věc je objezd vyprojektovat, což už obec dokončuje. Druhá pak sehnat na něj peníze, i tady je to na dobré cestě, a třetí ho pak protlačit přes všechny schvalovací procesy. A v tomto bodě už to bude v rukou kraje, kterému silnice patří. Proto jsme lidi požádali, aby i oni oslovili úředníky,“ upřesnil Bojda.

Podle místostarostky Věry Golové jedná Čeladná o projektové dokumentaci ještě s dopravním inspektorátem. „Zatím neodhadnu termín, kdy bude dokument pro kraj hotový,“ řekla Golová.

Náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka doplnil, že až kraj projekt okružní křižovatky obdrží, zařadí ho do plánu i do rozpočtu.