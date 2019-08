Beskydskou obec trápí hustá doprava, občané žádají semafory i přechody

Hana Hanke, která se do Čeladné přestěhovala z Ostravy, žádá v otevřeném dopise starostu o řešení. Napsala ho poté, co do auta, ve kterém vezla malé děti, vrazil jiný vůz, jehož řidič jel příliš rychle.

„Mám pocit, že množství aut, která denně projedou obcí, začíná překračovat únosnou mez. Chápu, že Čeladná je hlavní dopravní tepnou směrem na Frenštát a Rožnov pod Radhoštěm, ale jistě jsou věci, které lze ovlivnit,“ napsala Hanke.

Podle ní by lidé uvítali více přechodů pro chodce, retardéry, zpomalovací semafory či trvalé snížení rychlosti v obci.

„Jediný přechod je v centru u náměstí, pak až o kilometr dál. Jinde musí lidé se strachem přebíhat přes rušnou cestu. I policie mi potvrdila, že Čeladná je místem častých dopravních nehod,“ popsala žena.

Definitivním řešením by byl obchvat obce

Souhlasí s ní i mnozí místní rodáci. „Za jediný rok tu při nehodách zemřeli tři lidé a další utrpěli zranění. Projíždějících aut je stále více, ale v obci chybí bezpečné přechody, semafory a další omezující prvky. Situaci by zlepšilo vybudování nadchodů i častější měření rychlosti. Ale vyřešit ji může jedině obchvat obce,“ míní například Marie Lančová.

Podobně to vnímá opoziční zastupitelka Čeladné Hana Strausová. „Přibývá tu domů i aktivit, takže doprava houstne, ale cesty se nemění. Obchvat je v územním plánu asi třicet let, ale je to věc kraje a asi nikoho nezajímá,“ posteskla si.

Provoz v obci je podle ní tak hustý, že lidé mají strach přejít hlavní silnici. „I když vyjíždím ze svého domu na vedlejší cestu, musím někdy čekat až sedm minut, než se na ni vůbec dostanu. Už v minulosti jsme požadovali zpomalovací semafor na vjezdu do obce. Marně. Já bych u nás nejraději omezila rychlost na 30 kilometrů, ať mají lidé šanci bezpečně přecházet,“ řekla.

Starosta: Částečně pomůže stavba okružní křižovatky

Starosta Čeladné Pavol Lukša potvrdil, že narůstající doprava je problém, který nemá jednoduché řešení. „Obec musí být plynule průjezdná. Retardéry na hlavní silnici nepatří, přechody nemohou být každých sto metrů a nadchody jsou nesmysl. Máme tu několik míst pro přecházení,“ řekl Lukša.

Starosta Čeladné Pavol Lukša.

A nastínil i řešení. „Jedno z problémových míst, kde se odbočuje na golfové hřiště, vyřešíme okružní křižovatkou a přechody. Rychlost tu sice měří policie, ale máme zájem i o strážníky. Naše obec si je zřídit nemůže, nemá totiž rozšířenou působnost a blízký Frýdlant nad Ostravicí neměl zájem. Proto chci v září požádat o spolupráci městskou policii ve Frýdku-Místku,“ zmínil Lukša.

Obchvat obce zůstává v nedohlednu. Trasa je naznačená ve studii z roku 2012. Další stupeň projektové dokumentace si kraj neobjednal. Slíbil ale pomoc s kruhovým objezdem.

„Až nám obec dodá projektovou dokumentaci, můžeme zařadit přestavbu stávající styčné křižovatky na okružní do plánu a rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

A starostka Frýdlantu nad Ostravicí Helena Pešatová dodala, že obecní policii by chtěli mít už příští rok.