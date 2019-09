Ulice se pár dnů jmenovala Pod Ovčáčkem, ceduli s překlepem město vydraží

Radnice zveřejnila fotografii cedule na facebookovém profilu města v pondělí.

„Nikoliv, to není vtípek party recesistů. Nová ulice Pod Ovčákem má od minulého týdne svoje označení, a protože jsme nechtěli riskovat poškození smaltované cedule při přepravě a montáži, nerozbalili jsme ji a nezkontrolovali. Stejně tak si toho nevšiml ani pracovník, který ji montoval na lampu... Až místní to odhalili, děkujeme za upozornění. Cedule nyní poputuje zpátky do smaltovny na reklamaci,“ napsali zástupci radnice.

Tabulka visela jen několik dnů. Ve městě to však budí veselý ohlas. „Pecka! Ten, kdo to udělal, by měl dostat minimálně soudek piva!“ navrhoval pobaveně Lukáš Hroch.

„Neměnit, nechat,“ přimlouval se v debatě Aleš Zavoral.

V úterý odpoledne se cedulí dokonce zabývalo vedení města na své poradě. Tajemník městského úřadu poté potvrdil, že město kvůli velkému zájmu uspořádá přímo elektronickou dražbu. Mimo jiné se o ceduli už zajímal i prezidentův mluvčí.

„Rozhodli jsme se tabulku vydražit a použít výtěžek na veřejně prospěšný účel, na údržbu aleje ovocných stromů vysazené na nedalekém kopci Ovčák,“ uvedl pro iDNES.cz tajemník Pavel Řehák.

O pojmenování ulice v dolní části Vrchlabí požádal soukromý investor, zatím tam jsou jen travnaté parcely s přípojkami. Zastupitelé to odsouhlasili v březnu.

„Představy investora o názvu ulice byly poněkud jiné, ulice dostala jméno podle zažitého pojmenování kopce,“ řekl tajemník.