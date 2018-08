Sebrali nám i vývěsní skříňku, stěžuje si opozice v Častolovicích

Opoziční zastupitelé v Častolovicích na Rychnovsku současnou situaci v zastupitelstvu přirovnávají k době hlubokého socialismu. Stěžují si na to, že v městysi chybí jakákoliv diskuse ze strany vládnoucí koalice. Radnice jim podle bývalé starostky Jarmily Novohradské (nestr.), která je hlavní mluvčí opozice, znemožňuje veřejně vyjadřovat vlastní názory a jen velmi neochotně jim předává informace o dění na radnici.



„Nekomunikují s námi, neposkytují informace. Proto jsme se začali dotazovat podle zákona 106, ale on (starosta) na dotaz buď vůbec neodpoví, nebo se vykroutí, že to nejde. Je tady špatná atmosféra,“ popisuje bývalá starostka, která se svým uskupením Prosperita pro městys před čtyřmi lety sice vyhrála volby a získala čtyři mandáty, ale nakonec skončila s dalšími sedmi zastupitelkami v opozici.

Novohradské se nelíbí především to, že vedení městyse nedává prostor k vyjádřením opozice. Radniční zpravodaj Zdroj jim dlouhodobě odmítal zařazovat příspěvky a zastupitelky přišly i o možnost předávat své názory občanům ve vývěsní skříňce na ulici.

„Jedna z nás je členkou ODS a ta nám umožnila poskytovat informace alespoň v jejich skříňce, když to nesmíme mít ve Zdroji. Všichni tady mají své skříňky, ale nám to sebrali a nikdo nepomůže. Obraceli jsme se na ministerstvo vnitra a ti řekli, že to musí rozhodnout zastupitelstvo s poměrem sil osm ku sedmi,“ říká Novohradská.

Platily za informace

Starosta Zdeněk Praus (ANO) odebrání vývěsní skříňky zdůvodnil potřebou získat místo pro informace z kultury: „Vývěsní skříňka patří městysi a pronajímá se. Městys Častolovice tuto smlouvu vypověděl a skříňku využil pro své uveřejňování kulturních akcí.“

Nad počínáním radnice kroutili hlavou i úředníci na ministerstvu vnitra. Tam se zastupitelky obrátily, protože se jim nezdálo, že musejí radnici za poskytnutí informace platit 200 korun.

„Ministerstvo panu starostovi napsalo, že zastupitelka musí dostávat informace (i bez žádosti). Ale posílá nám je třeba až za 30 dní, což už bývá k ničemu. Proto to píšeme dál podle paragrafu 106, kde je lhůta na odpověď 15 dní. Oni ale vždy drží na hraně ten 15. den,“ upozorňuje Novohradská.

Spory se starostou Zdeňkem Prausem (ANO) vygradovaly letos v únoru, když zastupitelé jednali o výběrové komisi na pozici ředitele školy. Bouřlivou debatu tehdy starosta utnul slovy: „Chovejte se jako lidi. Nechovejte se jako tam na pastvě.“ Později podle zápisu z jednání přidal: „Chováme se jako krávy zas.“

Praus tehdy uvedl, že zastupitelky nerespektovaly jednací řád.

„Několikrát byly upozorněny, aby se chovaly přiměřeně k vedení obce. Účastníci byli upozorněni na to, že pokud se nebudou chovat v souladu s jednacím řádem, může být přivolána policie,“ uvedl tehdy starosta v prohlášení na webu městysu.

Příspěvky do zpravodaje jim rada odmítla

Poslední bitvu s vedením Častolovic svedla opozice letos v červnu. Zastupitelky se domáhaly u soudu práva zveřejňovat své názory v radničním zpravodaji Zdroj. Jejich nároky podle tiskového zákona potvrdil loni v říjnu Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou a po odvolání radnice 4. června i Krajský soud v Hradci Králové. Zastupitelky si stěžovaly na to, že jim městys dlouhodobě odmítá příspěvky publikovat.

Podle starosty Zdeňka Prause (ANO) redakční rada příspěvky odmítla kvůli rozporu s pravidly pro uveřejňování článků: „Redakční rada tam viděla rozpor a rozhodla se je neuveřejnit. Soud však rozhodl, že zastupitelky mají právo zveřejňovat články, i když jsou lživé a nepravdivé.“

Soud upozornil zejména na právo svobody slova a označil počínání radnice za cenzuru. Stejně hovoří i lidé z opozice. Radnice jim navíc musí zaplatit soudní výlohy 5,5 tisíce korun. Jenže ta nařízení dosud nesplnila, a tak zastupitelky 20. července podaly exekuční návrh, kterému soud vyhověl.

Starosta se brání, že zpoždění platby zavinily dovolené na úřadě a zařazení článků se v červencovém vydání Zdroje nestihlo. Jenže ten měl uzávěrku 15. června a právník obce u soudu byl a věděl, že rozhodnutí je pravomocné.

„Čekali jsme, až rozsudek dostaneme oficiálně do datové schránky, to se stalo až 9. července. Další zpravodaj vyjde v září a my tam budeme rozhodnutí soudu respektovat. Soud neignorujeme, ale musíme také dodržovat zákon o obcích, kde rozhodnutí musí vydat Rada městyse Častolovice, což se také stalo 16. července 2018,“ vysvětlil Praus v prohlášení.

„Toto je nařízení soudu a žádná rada do toho nemá co mluvit. Kdyby chtěli, tak by to stihli. Od soudce měli zápis hned a písemné odůvodnění dostal právník obce 25. června. Když se pan starosta vymlouvá, že to dostal 9. července, je to lež. Do tří dnů měli naplnit rozsudek. Jsme asi první obec v republice, která nerespektuje nařízení soudu,“ nešetří kritikou Jarmila Novohradská. Podle ní jde o zdržovací taktiku radnice.