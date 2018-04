Provádět bude místní čarodějnice a dětem prozradí, jaká umí zaříkadla, jak vaří lektvary nebo jak je to s pálením čarodějnic. Pak pozve děti za svou kamarádkou ježibabou do Kouzelného sklepení, malovat do výtvarného ateliéru nebo na vyhlídku z věže.

O státních svátcích v úterý 1. a 8. května 2018 čekají děti Pohádkové prohlídky s královnou Elsou. Pomůžou jí najít zatoulaného Olafa?