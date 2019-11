Američané nechtějí potraviny balit do recyklátu, říká šéf kartonové firmy

„Dostáváme se v odpadové pyramidě na nejvyšší místo, což je redukce plastů hned na začátku, před jejich vznikem,“ říká provozní ředitel a prokurista firmy Libor Miloševský.

Obejdete se úplně bez plastů, nebo je v menší míře používáte?

Specializujeme se na výrobu papírových obalů pro potravinářský průmysl. Vyrábíme krabičky na sýry či müsli, především ale nasazovací obaly na kelímky, například na jogurty. Ty tvoří asi 80 procent naší produkce. Možná si řeknete, proč dávat na plast ještě papír. Je to proto, že díky papíru se redukuje množství použitých plastů až o 30 procent. Stěna plastového kelímku nemusí být tak tlustá.

Je levnější kombinovaný kelímek, nebo klasický plastový?

Cenově to vyjde zhruba nastejno. Kartonový obal má ale i tu výhodu, že když je kelímek průhledný, dá se potisknout zevnitř a marketingově využít. Po použití by měli lidé oddělit papír od plastu a dát je do separovaného odpadu. Bohužel to ale moc nedělají. Možná chybí osvěta.

Ještě ekologičtěji to dělat nejde?

Čistě kartonový kelímek, který by plnil požadované vlastnosti, ještě nikdo nevymyslel. Ale existují jiné způsoby, jak co nejvíce eliminovat plasty. Vyrábíme také kartonové obaly, které mají vnitřní stranu potaženou polyetylenem. Do nich se mohou ukládat některé potraviny, aniž by musely být ještě v igelitu. A ještě dál jsou krabičky, které mají z vnitřní strany funkční bariéru, ovšem ne z plastu.

A jiné výrobky?

Pro německého zákazníka vyrábíme například skládací kartonový nosič jablek, který se používá v supermarketech. My jsme zvyklí na igelitové pytlíky. Toto řešení můžeme nabídnout i doma, když o to bude zájem.

Dbáte na ekologii i při samotné výrobě?

Vzhledem k tomu, že jde o potravinářskou výrobu, tak na potisk používáme výhradně nízkomigrační laky a barvy, jež neobsahují minerální oleje a jsou ekologicky odbouratelné. Používáme karton, který je z 80 procent recyklovaný a o zhruba 40 procent levnější než nový papír.

Kvalita potisku je dobrá?

Lícová strana, podle níž si zákazník vybírá zboží, vypadá dobře. Potisk na rubové straně bývá u recyklátů horší.

Libor Miloševský Vystudoval Fakultu managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Od začátku své profesní kariéry se v různých firmách věnoval řízení výroby. Ve společnosti Cardbox Packaging Zádveřice působí od roku 2014, zpočátku na pozici vedoucího výroby. 39letý manažer v současnosti zastává funkci provozního ředitele a současně je prokuristou firmy.

Kdo jsou vaši největší odběratelé?

Zhruba dvě třetiny zboží vyvážíme. Největším odběratelem je rakouský holding Greiner Packaging, který se zabývá výrobou plastových obalů (česká pobočka firmy působí ve Slušovicích – pozn. red.). Tato firma je i spoluvlastníkem naší společnosti, druhou část naší společnosti vlastní rakouský Cardbox Packaging holding. Vyvážíme také do USA, Velké Británie, Estonska, Švýcarska. Jsou ale stále trhy, které neakceptují recyklované materiály.

Například?

Možná se budete divit, ale jsou to třeba USA. Jejich trh není na ekologii a trvalou udržitelnost zatím zaměřený v takové míře jako evropský. Jejich požadavkem je, aby obaly na potraviny nebyly z recyklátu. Je to především kvůli bezpečnosti. Předcházejí tím možnosti, že by se potravina kontaminovala nějakou složkou z recyklátu. Recyklovaný papír se vyrábí ze sběrového papíru, rozemele se, smíchá s novými vlákny a vytvoří se papír. Kontaminace je teoreticky možná, ale papírny si to pečlivě hlídají. Přesto jsme v Americe otevřeli naši výrobní pobočku.

Co vyvážíte do Spojených států, když mluvíte o tom, že tam nechtějí recykláty?

Do USA vyvážíme prakticky totéž, co do evropských závodů Greineru, ovšem ne z recyklovaného materiálu. Přínosy pro úsporu plastu jsou totožné, ovšem karton je „panenský“, nikoliv recyklovaný.

Jak se vám podařilo prosadit na americký trh?

Americký trh má svá specifika, jež se týkají třeba dodacích lhůt. Tamní firmy jsou zaměřené na daleko větší objemy, než jaké vyrábíme my. Při menších zakázkách nejsou tak flexibilní. Náš obor vyžaduje značnou specializaci.

Cardbox Packaging Zádveřice Firma vyrábí kartonové obaly na potraviny. Zahájila provoz v roce 2013. Zaměstnává 90 lidí a má roční obrat 350 milionů korun. Většinu své produkce vyváží, například do USA, Velké Británie, Rakouska, Švýcarska či Estonska. Na podzim otevře výrobní pobočku v USA. Vlastníkem firmy jsou rakouské holdingy Cardbox Packaging a Greiner Packaging.

Kde budete v Americe vyrábět?

Novou továrnu jsme postavili v Pittstonu nedaleko New Yorku, její výrobní kapacita bude zpočátku 200 milionů obalů ročně. Jen pro srovnání: v Zádveřicích jich letos vyrobíme 1,2 miliardy. Pracovat tam bude 30 lidí, časem možná až 70. Amerika pro nás má obrovský potenciál. V Pittstonu už funguje výrobna Greineru, my budeme poblíž.

Uvažujete třeba o výrobě v Asii?

Greiner má podniky v Turecku, Rusku i Indii. Americký a vlastně i český koncept, že poblíž stojí výrobna Cardbox, si můžeme zopakovat i tam. Do Turecka či Indie už jsme naceňovali nějaké zakázky. Uvidíme, jak to bude dál.

Myslíte si, že tento obor má budoucnost, protože lidé potraviny potřebují denně?

Jsme o tom přesvědčení a zatím se nám to potvrzuje. Firma je na tom postavená. Budoucnost vidíme pozitivně, i kdyby přišla krize. Potraviny z velké části odolávají ekonomickým cyklům. Nákup auta můžete odložit, jídlo ale potřebujete hned.