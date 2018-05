Nezvěstný. Vysílačka čápa Václava se v Jordánsku definitivně odmlčela

„Během vánočních svátků čáp Václav přestal vysílat lokace. Stalo se tak po jeho záletu z Izraele na území Jordánska. Oslovili jsme jak přátele ochranáře v Izraeli, tak i skromné kontakty přímo v Jordánsku s žádostí o prošetření a zjištění bližších informací. Zatím jsme však žádné neobdrželi,“ uvedl vedoucí záchranné stanice Petr Orel.

Neexistují ani žádné nové informace o jeho jarním návratu. Možností, co se s putujícím čápem stalo, může být několik. „Jako příčinu ztráty lokací nelze úplně vyloučit technickou závadu vysílače, nicméně mnohem pravděpodobnější je nějaký negativní lidský faktor nebo zranění čápa na elektrickém sloupu,“ informoval Orel. Doplnil však, že nevylučuje, že Václav někde zahnízdil: „Určitě by se ale nevrátil do stanice, může se pohybovat kdekoliv v České republice či v sousedních státech.“

Solární vysílačka vydrží i několik let

Václav je loňským potomkem trvale handicapovaného páru čápů černých, kteří v záchranné stanici žijí. Do volného terénu byl vypuštěn v srpnu na loukách u řeky Odry, vybavený vysílačkou se solárním napájením, která by měla vydržet i několik let.

První čtyři dny se pohyboval v okolí Bartošovic, pak začalo jeho putování na jih. Do zimoviště vyrazil takzvanou východní trasou. Letěl přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Turecko a Libanon do Izraele. V okolí řeky Jordánu se pak vysílačka odmlčela.