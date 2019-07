Mladý čáp se zamotal do vlasce, zoolog ho sundal z komína u Trutnova

Čapí pár zahnízdil na jaře na bývalém továrním komíně, vylíhli se čtyři potomci, ale 27. června se jedno z čápat ocitlo ve vážném ohrožení. Když se snažilo vyprostit z dlouhého vlasce, který donesl jeden z rodičů s potravou, svázané málem vypadlo z hnízda. Hrozilo také, že kvůli utahujícímu se vlasci přijde o obě nohy.

Na hnízdo však dohlíží kamera společnosti HD internet, takže čápové mají množství fanoušků, kteří se dívají na živý přenos s Bohouškem a Bohunkou.

Fandové tak zalarmovali pomoc a po třech hodinách už na hnízdo vyšplhal zoolog Petr Kafka ze Správy Chráněné krajinné oblasti Broumovsko, který před několika týdny zdejší ptáky kroužkoval. Ten mládě v klidu vysvobodil z nejhoršího a snesl dolů. Předal ho pak záchranné stanici.

„U tohoto mláděte byl problém, že vlasec byl asi dvacet metrů dlouhý. Čáp měl v žaludku rybku s vlascem a navíc se do jeho zbytku zamotával, takže pak už to vypadalo, že je zamotaný jako v kozelci. Část vlasce se také omotala na hnízdě, takže hrozilo, že mládě spadne z hnízda a zůstane viset na vlasci. Tím by došlo rychle k zaškrcení obou nohou,“ vysvětluje Alice Janečková ze Záchranné stanice pro handicapovaná zvířata, kterou provozuje Český svaz ochránců přírody JARO Jaroměř.

Teď už se mladému čápovi pojmenovanému Slávek vede dobře. První rentgen ukázal, že se kovový obrtlík či olůvko posunulo za žaludek. Čápě dostávalo, co mu chutná, aby se usnadnil průchod cizího tělesa ven z jeho těla. Živí se až padesáti drobnými rybkami denně. Druhý rentgen už potvrdil, že se pták kovového předmětu zbavil.

Mládě v záchranné stanici už procvičuje křídla. Asi za týden ho přidají k jiné čapí rodině ve stanici se stejně starým mládětem. Pak ho čeká nesjpíš návrat do Bohuslavic. Asi do deseti dnů by už měla čapí rodina slétnout z hnízda.

„Teď už není možné, aby někdo znovu vylezl na komín, protože zbývající tři čapí mláďata ještě sama nelétají. Musíme počkat až na dobu, kdy celá rodina slétne z hnízda. Předpokládáme, že se pak přemístí na louky v okolí továrny. Pak k nim přidáme jejich mládě. Podobně jsme už takto postupovali před několika roky u čápa ze Slavětína, kdy ho skupinka i po měsíci odloučení poznala, začali společně lovit a pak i odlétli,“ popisuje Alice Janečková.

Ochránci přírody upozorňují, že vlasce, provázky a jiné odpadky jsou teď značným problémem ptačích hnízd. Požádali rybáře, aby utržené vlasce nenechávali v krajině, protože to ohrožuje hlavně vodní ptáky. Když se snaží osvobodit, utáhnou si smyčky ještě víc kolem krku či nohou.

I další mládě na bohuslavickém hnízdě se potýkalo s vlascem, který mělo v zobáku. Ten byl však kratší a druhé čápě se ho nejspíš zbavilo samo.

Takto čapí pár v Bohuslavicích klapal zobáky nad prvním vejcem: