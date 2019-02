Z vyhořelého pivovaru v Jindřichově Hradci může být kino, ale chybí dohoda

Zašlou slávu bývalého zámeckého pivovaru dnes připomíná už jen zbytek mohutného komína, který se tyčí nad rozpadlou střechou. V září 2011 budova vyhořela a od té doby dělá městu spíše ostudu.

Do nedávna se v ní válely pouze tuny suti a ohořelých zbytků krovu. Městu se však podařilo před necelými třemi roky areál odkoupit od společnosti RBB a od té doby řeší, co by v ruinách mohlo být.

V úvahu přichází podle starosty města Stanislava Mrvky (ČSSD) několik variant. „Umím si zde představit minipivovar s restaurací. Kdysi jsme dělali mezi obyvateli Hradce anketu, ve které nejčastěji padala varianta pivovaru nebo pivnice,“ uvedl Mrvka.

V odpovědích se také objevovalo přání vybudovat tam multifunkční sál. „Je to jeden z návrhů, jímž se v plánech zabýváme. Vedle malého pivovaru by zde mohla být velká místnost pro konferenční turistiku s dalšími pobočními sály,“ dodal Mrvka s tím, že v areálu by mohlo být i nové kino.

To staré podle něho nesplňuje moderní parametry, při kterých se upřednostňuje širší a kratší sál před úzkým a hlubokým. Právě takový je jediný kinosál ve městě v Kulturním domě Střelnice.

Této variantě by nahrávala i plánovaná oprava budovy Střelnice, při níž zde nebude možné promítat. „Město nemůže být bez kina. Podle mě by bylo ideální, kdyby se pak kino přesunulo do bývalého pivovaru natrvalo. Samozřejmě však záleží na tom, jestli návrh projde. Více by nám brzy měl napovědět výbor pro rozvoj města,“ zmínil Mrvka nově založený orgán, jenž se podobnými projekty města má zabývat.

O možnostech, co by v bývalém pivovaru mohlo vzniknout, se členové výboru radili tento týden. „Stanovili jsme si nějaké priority a jednou z nich je právě budoucnost polorozpadlé budovy. Musíme všechno postupně probrat. Nějaké varianty už v tuto chvíli máme na stole,“ nechtěl zatím nic předjímat předseda výboru a radní města Jan Mlčák (Patrioti).

Podle starosty Mrvky by se na rekonstrukci mohli podílet i studenti Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze. „Měli by pracovat na návrzích výsledné podoby domu. Myslím, že to je jedna ze smysluplných cest,“ naznačil Mrvka s tím, že pokud návrh projde výborem pro rozvoj města a stihnou se včas připravit podklady, mohli by studenti začít v druhé půlce roku pracovat.

Kino ne, radši divadlo

Prioritou v tuto chvíli je pro něj kompletní zastřešení budovy. Provizorní střecha nyní zakrývá přibližně dvě třetiny domu, zbytek má být brzy dokončen.

„V lednu jsme zažádali o dotaci z ministerstva kultury na zbytek zastřešení. Pokud ji dostaneme, měla by částkou dva miliony korun pokrýt asi 60 procent nákladů,“ řekl Mrvka s tím, že bude nejprve nutné vyztužit konstrukci budovy.

Někteří členové zastupitelstva mají ovšem o budoucí podobě pivovaru rozdílné představy. „Myslím si, že nové kino opravdu nepotřebujeme, o pivovaru by se dalo také polemizovat. Není to tak dávno, co tu menší pivovary byly, a lidé si často stěžovali na zápach, který výrobu piva provázel,“ nesouhlasí se starostovým návrhem zastupitel Jaromír Kopřiva (zvolený za Piráty, nyní nezařazený).

Jako smysluplné řešení by viděl, pokud by se ve zchátralém domě postavil divadelní sál. „Ten v současnosti funguje ve Střelnici, ale tak velké prostory jsou pro menší představení zbytečné. Navíc by mi bylo příjemnější, kdyby se na divadlo chodilo do budovy s historií a duchem, jako to mají v jiných městech,“ vysvětlil Kopřiva a zároveň dodal, že by se v novém divadle i tak daly pořádat konference.

Se starostovým záměrem polemizuje i opoziční zastupitelka Milada Petrů (Hradec srdcem a rozumem). „Je jasné, že to bude obrovská investice, a očekávám, že nám své plány starosta ještě představí. K takové věci musí být rozsáhlá diskuse. Ale zda potřebujeme další kino, to si nejsem vůbec jistá,“ pochybuje Petrů s tím, že by do výsledné podoby projektu měli mít možnost promluvit i obyvatelé města.