Za odnesení dopravní značky zaplatil bývalý náměstek Korytář pokutu

Se značkou nesmí pohnout žádná neoprávněná osoba. Tehdejší náměstek Korytář odendal značku zákazu vjezdu v ulici U Lomu. Učinil tak v prosinci 2017, protože mu značka přišla nesmyslná. Svým činem prý chtěl upozornit na další absurdní uzavírky ve městě. Pochlubil se jím i na svém Facebooku.

„Ve chvíli, kdy jsem to dělal, jsem si neuvědomil, že jsem porušil zákon. To mi nedošlo. Zpětně viděno to byla chyba. Když mě správní orgán vyzval k přestupkovému řízení, tak jsem chybu uznal. Pokutu ve výchovné výši jsem zaplatil,“ reagoval Jan Korytář. „Udání na mě dal můj tehdejší kolega z rady primátor Batthyány,“ tvrdí Korytář. Batthyány to ale popřel. „Je to nesmysl,“ uvedl Tibor Batthyány.

Věc nakonec řešil úřad v Nové Pace. Liberečtí úředníci byli podle zákona podjatí a případ městského zastupitele nemohli posuzovat. Také případné odvolání by řešil Královéhradecký kraj. Korytář se ale proti uložené pokutě neodvolal.

„Rozhodnutí je pravomocné,“ sdělil Zdeněk Sucharda, tajemník Městského úřadu v Nové Pace.

„Znovu bych to neudělal. Bylo to ale v době, kdy Liberec svíraly strašlivé uzavírky, město bylo rozkopané a všude se stálo. Lidé nám nadávali. Přitom se to dalo vyřešit lépe. Kdyby byla značka upozorňující na nebezpečí kousek dál, auta se tam mohla v pohodě vyhnout a mohla tam jezdit,“ je přesvědčen Korytář.

Značku zákazu vjezdu daly na městskou silnici Severočeské vodovody a kanalizace. Řešily havárii vodovodního řadu. V silnici byl asi metrový výkop. Značka zákazu vjezdu byla v ulici asi týden.

„Chápu, že šlo o politické gesto. Z pozice náměstka primátora se ale měl pan Korytář snažit vyřešit uzavírku konstruktivně se správci. Ne odstraňovat svévolně značku, když ani neví, proč tam je. Je to nejen nezákonné, ale i riskantní. Mohl ohrozit něčí bezpečnost,“ soudí Pavel Rychetský, vedoucí odboru dopravy libereckého magistrátu.