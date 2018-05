Z plynárny ve skále bude penzion. Nový majitel neodolal kouzlu místa

Dům se nachází jen pár desítek kroků od hlavní třídy. Úzká skalní rokle mu dodává na atmosféře. Zažil i období, kdy se z něj stala ruina.

Před časem ho opravil podnikatel, který tu začal pronajímat pokoje turistům, posledních několik let ho ale nabízel k prodeji.

Znovu opuštěným se však unikátní dům nestane. Nedávno se do něj zamiloval Jan Pecka, který ho od majitele koupil a teď ho upravuje.

„Objevil jsem ho na internetu, zvědavost mi nedala a jel jsem se na něj podívat. A to jsem neměl dělat,“ směje se Pecka. Kouzlo místa a neobvyklá vizáž domu byly argumenty, jimž neodolal.

„Navíc i můj předchůdce je sympatický člověk. Byl plný energie, dům z ruiny přebudoval, opravil a několik let i provozoval. Jenže je z Prahy, jeho děti tu podnikat nechtěly, tak to s těžkým srdcem prodával. Já už byl rozhodnutý s gastronomií, ve které jsem podnikal 18 let, seknout. Ale kvůli plynárně to musím odložit,“ vyznává se Pecka.



Restaurace ve steampunk stylu

V těchto dnech majitel zařizuje, vybavuje a upravuje. „Žádné přestavby nejsou potřeba, jenom jsem dokoupil nějaké zařízení do kuchyně a pokojů,“ popisuje změny.

Pokoje vybaví stylově, starým nábytkem, ale tak, aby hosté měli pohodlí požadované moderní dobou. Restauraci pak chce dotvořit netradičně, v takzvaném steampunk stylu.

„Ten odkazuje na počátky století páry, takže v restauraci budou coby výzdoba ozubená kola, nýty a také obrovské hodiny, jejichž ozubená kola jsou vidět a každou hodinu se budou asi čtyřicet sekund otáčet. Bude to rachot, ale hosté to určitě vydrží a bude se jim to líbit,“ přibližuje Pecka nadšeně průběh zařizování někdejší plynárny.

Starosti mu však zatím dělá personál. „Lidé se hlásí, ale nemůžu sehnat kuchaře. Věřím ale, že se to do začátku června, kdy chci penzion s názvem Stará plynárna otevřít, podaří,“ těší se Pecka.

Obec mu stejně jako i dalším podnikatelům vypomůže s propagací. „Máme informační centrum se speciálním stojanem na letáky o zdejších zařízeních, není problém tam zanést i plynárnu,“ nabízí starosta obce Zdeněk Pánek.

Památkovou ochranu ministerstvo zamítlo

Historická plynárna byla postavena u potoka, který tudy stéká ze skal, v roce 1905. Šlo o plynárnu na acetylenový plyn, která zásobovala dvanáct nedalekých domů.

V úzké rokli stranou ostatní zástavby vznikla záměrně, bylo to bezpečnostní opatření. Kdyby došlo k výbuchu, neohrozilo by to obydlené domy v centru obce.

Pecka tvrdí, že v celé Evropě jsou v takto zachovalém stavu plynárny tohoto typu jen asi dvě. Přesto ta hřenská není prohlášena technickou památkou.

„Sice jsme návrh dávali, ale ministerstvo kultury ho v roce 2010 zamítlo s tím, že se v objektu nezachovalo žádné technické zařízení,“ řekl mluvčí Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem Daniel Vágner.