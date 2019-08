Bydlení ve Svitavách zdražuje. Staví jen firmy, město ne

Ve třetím největším městě v kraji developeři vycítili hlad po bydlení. Kvůli nedostatku bytů rostou nájmy a pro firmy se donedávna nerentabilní oblast stává atraktivní.

Město Svitavy totiž poslední městské byty postavilo před dvanácti lety a další zatím neplánuje. Přitom zájem o nájemní bydlení je velký. Ukazuje to počet žadatelů, kteří se pokoušejí získat nájemní byt v majetku města.

Město má ve vlastnictví více než 500 bytů a další stovku má ve spoluvlastnictví s bytovými družstvy. V pořadníku se každoročně sejde kolem 250 žádostí, přitom uspokojit se podaří ne více než deset zájemců.

Podle radní Svitav Marcely Sezemské, která má bytovou politiku na starost, se město soustředí hlavně na opravy starší bytové zástavby, do které se neinvestovalo od devadesátých let.

„Ne všechno je v těchto bytech v pořádku, například náročnou rekonstrukcí projde penzion pro seniory v Lánech. V roce 2018 se do oprav bytového fondu vložilo kolem šesti milionů. V dalších letech však budeme muset dát do oprav větší obnos peněz. Z těchto důvodů město v tuto chvíli neplánuje stavbu nových bytových domů,“ řekla Sezemská.

Zájemce o bydlení zachraňují developeři

Zájemci o nové bydlení tak musejí spoléhat hlavně na dražší developerské projekty. Developeři ve Svitavách rozjeli hned několik velkých akcí. Na některé se teprve zpracovává projektová dokumentace, u jiných byla zahájena výstavba a zbylé jsou už pro zájemce připravené.

To je případ pětipodlažního družstevního domu Pavlovka s 20 byty nedaleko svitavské nemocnice. Zde soukromý investor už všechny byty o velikosti 1+kk a 3+kk prodal. Deset řadových domů už stojí i v rezidenci Tabačka v Riegrově ulici, kde v blízké době dva developeři plánují vystavět 121 bytů.

Stálé k prodeji je i většina nových řadových domů pro náročnější klienty na Lanškrounské ulici. Další byty začaly vznikat částečnou demolicí a celkovou rekonstrukcí tovární budovy TOS na ulici Říční, kde vznikne 44 bytových jednotek.

Ve stejné lokalitě má vyrůst i bytový dům s celkem 152 bytovými jednotkami. Stavební úřad začal v těchto dnech projednávat i záměr developera, který chce v Lánech vystavět šestipodlažní dům s 44 byty.

Samotné Svitavy, které stejně jako mnoho jiných měst vzdálených od větších center bojují s odlivem mladých, na novou výstavbu zcela nerezignovaly. Soustředit se chtějí na přípravu parcel pro rodinné domy.

„Chodí za námi lidé, kteří si chtějí postavit rodinné domky. Takové parcely ve Svitavách aktuálně nejsou. Pro individuální stavby proto připravujeme lokality za Kojeneckým ústavem v ulici Majakovského. Zasíťování obou lokalit bude v řádech desítek milionů korun,“ řekl starosta Svitav David Šimek.

Problematiku bydlení řeší i sousední Litomyšl. Vedení města nedostatek nových domů a bytů považuje za jeden z největších problémů. Nepříznivou situaci chce vyřešit zainvestováním 50 parcel během příštích dvou let v Husově čtvrti a na Lánech. Zároveň nabízí developerům lokality ke koupi a výstavbě, kde by do několika let mohly vzniknout další desítky domů a bytů.

„Nabízíme developerům vhodné pozemky ve třech lokalitách Na Prokopu, v Havlíčkově ulici a naproti nemocnici. Chceme, aby v těchto všech lokalitách vyrostlo dostupné bydlení, kterého je v Litomyšli dlouhodobě nedostatek, pro střední třídu a mladé rodiny,“ vysvětluje plány města starosta Daniel Brýdl.