Za kolejemi v Budějovicích postaví novou čtvrť pro dva a půl tisíce lidí

Středobodem zástavby pro více než dva a půl tisíce obyvatel bude jezírko nedaleko bývalých tiskáren u Vrbenské ulice, kolem kterého začnou postupně růst obytné domy. V několika blocích od pěti až po 14 podlaží. Celá nová čtvrť s náměstím bude sevřená právě Vrbenskou a z druhé strany Rudolfovskou třídou. Obě důležité komunikace má navíc propojit nová silnice.

Obří projekt nyní nese název Obytný soubor Dubičný potok. Stojí za ním slovenská společnost IN VEST, přičemž investorem v Budějovicích bude firma Stavmat. Její zástupci své plány včetně studie od architektonické kanceláře Vranka architekti představili také na radnici.

„S vlastní výstavbou bychom chtěli začít počátkem příštího roku. Musíme vybudovat potřebnou infrastrukturu. Když pak vše půjde dobře s ohledem na stavební povolení, tak počátkem roku 2020 začneme stavbou prvního domu a pokračovat chceme po etapách v horizontu deseti let,“ upřesnil Josef Peterka, zástupce investora.

Stavmat má už náskok v tom, že v lokalitě vlastní veškeré potřebné pozemky a vize jsou i v souladu s územním plánem Českých Budějovic. „Platí, že v konečné fázi by v místě mělo stát přibližně tisíc bytových jednotek,“ potvrdil Peterka.

Protože bude nová čtvrť tak velká, vedení města už vzneslo několik požadavků, aby investor zajistil i dostatečnou občanskou vybavenost.

Výstavba v Budějovicích Byty Stromovka: Několik domů roste u parku Stromovka. Rezidenční bydlení nabídne 136 bytů od 1kk po 4kk. Dokončení je v plánu v prosinci 2018.

Dlouhá louka: Komplex u Vltavy poblíž zimního stadionu se rozrůstá o druhou část.

Luční jez: Nedaleko stadionu Dynama roste další etapa stavby bytových domů. Kolaudace je plánovaná za rok.

Byty u parku: Další bydlení bude k dispozici v areálu bývalých čtyřdvorských kasáren u parku 4Dvory.

Havlíčkova kolonie: Zajímavá může být výstavba na konci Havlíčkovy kolonie ve směru na Mladé. Projekt se teprve plánuje.

„Nová silnice tak například propojí Vrbenskou ulici a Rudolfovskou třídu, bez ní by v podstatě nebylo možné stavět. Ve chvíli, kdy bude vše hotové, to bude pro celou oblast znamenat novou velkou dopravní zátěž,“ konstatoval náměstek primátora František Konečný.

Hlavní architekt města Jan Němec zmínil, že se jedná o zajímavou investici, která je z hlediska rozvoje Budějovic rozhodně žádoucí.

„Je ovšem nutné, aby tam nestavěli jen bytové domy, ale vytvořilo se komplexní místo a město, kde se bude dobře žít a lidé odtud nebudou na víkend odjíždět pryč. Nechali jsme zpracovat analýzu, která upozorňuje na určité handicapy, a nebude jen na investorovi, ale i na radnici, aby se je podařilo odstranit,“ navázal Jan Němec.

Důležité tak podle něj je, aby v širší lokalitě vznikla například školka i škola. S mateřinkou projekt počítá, navržené jsou stezky pro pěší i cyklisty, podzemní i povrchové parkování, obchody, kavárna a jiné nebytové prostory.

„Pokud by v místě mělo v konečné fázi bydlet více než dva a půl tisíce lidí, bude tam potřeba i škola. Z velkých škol je nejblíže Pohůrecká, která je už dnes na hranici svých kapacitních možností,“ zdůraznil náměstek primátora Petr Podhola.

Jezírko bude lákat k odpočinku

MF DNES má k dispozici tištěnou podobu studie, ze které je patrné, že součástí areálu bude i sportoviště složené z antukových kurtů, víceúčelového hřiště a dalších ploch. Hlavní atrakcí nové čtvrti bude upravené jezírko, kde se investor chystá vybudovat kruhovou lávku či mola lákající k odpočinku a procházkám.

Samotná výstavba je rozdělená do sedmi bloků, které vyrostou ve třech etapách. Naplánované jsou třeba vilové domy s výhledem na jezírko. Nejvyšší objekt čtvrti bude mít 14 podlaží a stane se jednou z dominant území v centru. Další část Vrbenské ulice, kde je dnes průmyslová zóna, se tak stane obytnou. Studie počítá i s bulvárem, který bude dostupný ze všech bloků a měl by fungovat jako široká obytná ulice.

Pro většinu obyvatel blízkého Suchého Vrbného je zpráva o plánované rozsáhlé výstavbě úplnou novinkou. Někteří mají obavy z nové dopravní zátěže.

„Po zanádražní silnici jezdí stále více aut. Viadukt v Rudolfovské je špunt a s tím se nic neudělá. Snad se konečně postaví tunel pod nákladovým nádražím, který by měl odsát velkou část aut jedoucích z východu do centra. V opačném případě se to tady bude dopravně jen zhoršovat,“ předpokládá jeden z dotázaných Josef Mašek ze Suchého Vrbného.

Jinak se mu projekt zamlouvá a je podle něj dobře, že se podaří ve městě proměnit prostor, který je dnes zčásti hodně zanedbaný a nebude se stavět přímo na zelené louce.