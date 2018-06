Měsíce žijeme v nejistotě, říkají nájemníci bytů na opavském náměstí

Budoucnost chátrajícího domu, který město nechce spravit, ale chystá jeho přestavbu, nebyla ani v programu jednání zastupitelů, ač takto magistrát nájemníky původně informoval.

„Problém už se táhne devět měsíců a my devět měsíců žijeme v nejistotě, co s námi bude. Podávali jsme stížnost i petici. Na vyřízení jakékoliv stížnosti je lhůta třicet, potažmo šedesát dnů. My jsme odpověď nedostali ani po třiceti, ani po šedesáti dnech,“ popsala jedna z nájemnic Miroslava Žaloudková.

Lidé upozorňují na špatný stav domu a žádají opravu, argumentují již hotovou projektovou dokumentací na jeho revitalizaci. V havarijním stavu jsou okna i fasáda. Proti stěhování se podepsalo 95 procent nájemníků, zvažují i podání žaloby.

Jednání i prohlídky bytů

Město před dvěma týdny ohlásilo, že půjde cestou přímého jednání s nájemníky padesátky těchto městských bytů. V pondělí primátor Radim Křupala upřesnil, že schůzky s 19 z nich už má za sebou, nabízí jim stěhování do náhradních bytů: „V nabídce je 14 bytů. Se sedmi nájemci se uskutečnily prohlídky, dva si vybrali nové bydlení a řeší se dohoda o ukončení stávajícího nájmu a smlouva o novém. Další dva jsou v konečné fázi rozhodování.“

Podle opozice je postup radnice nestandardní. „Nájemníci poslali dvě stížnosti, jedna je dokonce z roku 2017, a dodnes nemají reakci. Je podivné, proč se takto přistupuje k lidem, kteří za své peníze byty spravili, mají chuť dál spravovat, komunikují, nikdy neměli žádné potíže. Chápu, že město chce panelák přestavět, aby jeho vzhled odpovídal poloze v historickém centru. Ale to jde i zvenčí,“ řekl zastupitel Tomáš Navrátil.