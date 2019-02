Úpice skupuje vybydlené domy, aby se zbavila problémových nájemníků

První nemovitosti s nálepkou „problémové“ koupila v insolvenčním řízení šestitisícová Úpice. Zdevastované domy s víc než dvěma desítkami bytů v Regnerově ulici obývali a některé stále ještě obývají sociálně nepřizpůsobiví. Po jejich vystěhování radnice začne řešit, co s budovami dál.

Jednou z variant je demolice. Vykupování vybydlených nemovitostí je po nedávném vyhlášení sociálně vyloučené lokality dalším krokem Úpice v boji proti obchodu s chudobou a zároveň způsobem, jak zlepšit bezpečnost ve městě. Blízko je také schválení zřízení městské policie, na které se zdejší politici nebyli schopni roky dohodnout.

Loni město nejprve v dražbě koupilo bytový dům v Regnerově ulici blízko centra za 2,5 milionu korun. Nedávno zastupitelé schválili nákup bytovky za 4,6 milionu, která se nachází na konci stejné ulice ve směru na Havlovice. Také tento dům s 21 byty byl v insolvenčním řízení.

„Jsou to lokality, kde je nejvíce sociálně nepřizpůsobivých občanů. Toto je způsob, jak to regulovat,“ říká starosta Úpice Petr Hron (Žít v Úpici)

Radnice si od toho slibuje, že problémoví obyvatelé opustí město. „Nepřizpůsobiví se budou muset odstěhovat jinam. Volných bytů v Úpici zas tolik není a nebude možné, aby se takové množství rodin sestěhovalo k příbuzným nebo známým. Nemělo by to hrozit,“ míní bývalý místostarosta a dnes opoziční zastupitel Karel Šklíba z ČSSD.

Dům v Regnerově ulici už je opuštěný, všichni nájemníci ve větší bytovce na okraji Úpice dostali výpověď a do konce dubna se odstěhují. Pak radnice začne řešit, co s nemovitostmi dál. Variant podle starosty mnoho není.

„V úvahu připadá rekonstrukce nebo demolice, na kterou bychom mohli od státu získat dotace. Nemyslím si ale, že by někdo stál o to, aby zde znovu byly sociální byty. Já osobně se kloním k tomu domy zbourat, protože jsou v takovém stavu, že rekonstrukce by byla velmi nákladná. Další možností je jednat s podnikateli, zda by zde nechtěli vybudovat byty pro své zaměstnance,“ vysvětluje.

Podle něj by například namísto domu s čísly popisnými 341 a 406 mohlo vzniknout parkoviště.

Že je možné vybydleným nemovitostem vrátit život, ukazuje příklad sousední prvorepublikové bytovky, o které MF DNES přinesla reportáž loni v dubnu. Ruinu v insolvenčním řízení koupil soukromník a přestavuje ji na ubytovnu pro zaměstnance z nedalekých Suchovršic.

„Zaměstnavatelé nemají pracovníky a služební byty jsou způsobem, jak je do města přilákat,“ tvrdí Petr Hron, jenž je starostou od podzimu.

Část Úpice vyhlásili za sociálně vyloučenou lokalitu

Podobných nemovitostí jako v Regnerově ulici je v Úpici několik. Do budoucna se město podle Hrona chce zabývat vyhořelým domem u čerpací stanice, který je v podílovém vlastnictví.

„Momentálně o dalším odkupu nejednáme. Pokud se ale naskytne příležitost, měli bychom v tom pokračovat. Je to finančně hodně náročné. Samozřejmě že nám peníze, které investujeme do odkupu vybydlených domů, budou někde chybět, ale je to daň za bezpečnost,“ říká starosta.

Na konci loňského roku se Úpice inspirovala samosprávami z Ústeckého či Karlovarského kraje a na území celého města opatřením obecné povahy vyhlásila sociálně vyloučenou lokalitu.

O dávky na bydlení tak už nemohou žádat lidé, kteří se do sociálně vyloučené lokality nově přistěhují. Platí to i pro nájemníky, kteří se chtějí přestěhovat v rámci města, tedy i pro ty, kteří se na konci dubna odstěhují z bytovky v Regnerově ulici. Místní se přesto obávají, že se problém pouze přesune jinam.

„Teď se tito lidé stěhují do developerských bytů na Veselce. Jedni se nastěhovali vedle mého bytu a je to katastrofa, konec klidného bydlení,“ uvedla v diskusi na sociálních sítích jedna z obyvatelek.

Vykupování vybydlených budov je dalším krokem v boji proti obchodu s chudobou a také k posílení bezpečnosti, která patří k dlouhodobým problémům Úpice.

Na příštím zasedání mají zastupitelé schvalovat založení městské policie. O ní se v Úpici dlouhé roky mluvilo, ale návrh na zastupitelstvu nikdy neprošel. Město už v rozpočtu schválilo 2,5 milionu korun na vznik městské policie. Dosud v Úpici působí strážníci z nedalekého Trutnova na základě veřejnoprávní smlouvy.

Po nájemnících zbyl v bytech v Úpici obrovský nepořádek