Bydlení pod hradem. Cheb plánuje zástavbu v okolí císařské falce

Nejstarší část města, která po válce prošla masivním bouráním a velkou proměnou, by se tak měla přiblížit původní podobě. O tom, že lokalita byla v minulosti hojně osídlená, svědčí například pozůstatky starých sklepů, které se tu a tam objeví. A také historické fotografie, jež dokládají v okolí hradu hustou zástavbu.

„Mohla by tu vyrůst řada nižších domů, které by nebránily výhledu na hrad a vzácnou kapli sv. Erharda a Uršuly. Chceme proto nechat pro tuto oblast zpracovat studii. Ta bude dalším podkladovým materiálem pro rozvoj této lokality. Do konce roku by měla být hotová. Díky tomu zjistíme, s jakými změnami je možné počítat v oblasti, která je původním centrem celého města. Budeme vědět, kde by mohla například vzniknout místa k parkování a kde k rekreaci obyvatel,“ uvedl chebský místostarosta Michal Pospíšil.

Ten se netají plánem, že by změnám mohla ustoupit třeba i panelová přístavba staré radnice na Jánském náměstí, která dříve sloužila potřebám 4. základní školy v Hradební ulici a dnes zde sídlí Svobodná chebská škola.

„Vstupní prostor školy, tedy stará radnice, by samozřejmě zůstal zachován, protože má svoji historickou hodnotu. Ale paneláková přístavba, o které se rozhodovalo někdy v 60. letech minulého století, když vznikla potřeba zvýšit kapacitu 4. základní školy, působí mezi historickou zástavbou pod Chebským hradem hodně cizorodě a nepřirozeně,“ vysvětlil Pospíšil.

Radnice by v takovém případě škole nabídla alternativu, kam by mohla učebny přesunout. „To už ale hodně předbíháme. Pokud však architekt zvolí variantu, že by domy mohly vyrůst po obou stranách ulice a vznikly by zde uzavřené vnitrobloky, tak bude muset panelák ustoupit,“ dodal Pospíšil. Nové domy by mohly vyrůst například na místě stávající zdi v Křižovnické ulici, mluví se i o ulici Dobrovského, Mlýnské či Trčky z Lípy.

Postavit si dům v samotném historickém jádru města s výhledem na císařskou falc může být lákavé, má to však i stinné stránky. Budoucí majitel musí podobu novostavby plně podřídit diktátu památkářů.

„Představa, že si nedaleko chebského hradu někdo postaví dům podle vlastního návrhu, je nereálná,“ potvrdila referentka památkové péče Monika Šimečková. „Majitel si může být jistý, že jeho dům bude pod drobnohledem města, památkářů i obyčejných lidí.“

V minulosti chebská radnice plánovala nabídnout k výstavbě také parcely po řadových garážích v Koželužské ulici. Ta leží na dohled od Chebského hradu, od kterého ji odděluje řeka Ohře. Ukázalo se však, že stavět zde domy není kvůli nedostatku místa reálné.