Z ostudy města a rejdiště bezdomovců se opět stává místo pro bydlení

Když se v Chebu řekne Wolkerova ulice, všichni vědí, že to bývala vyloučená lokalita. Ve vybydlených domech bez elektřiny, plynu a posléze i vody živořily desítky rodin nepřizpůsobivých. Politici si tu podávali dveře, přijela například Džamila Stehlíková, někdejší ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny.

Jenže když se odsud lidé odstěhovali, stalo se z prázdných domů rejdiště bezdomovců. Ti takřka všechny dřevěné prvky vyřezali a spálili. Kov skončil ve sběrně surovin. Pak ale vybydlené ruiny změnily majitele a kdysi výstavní činžovní domy se po etapě chátrání začínají nadechovat k novému životu. Mění se doslova před očima.

Ještě do konce letošního roku zde vznikne 97 nových bytů ve velikosti od 25 do 60 metrů čtverečních. Firma Leko Real z Příbrami, která komplex pěti domů ve Wolkerově ulici koupila a stojí za jeho opravou, plánuje upravit i neutěšené okolí. Z dvorního traktu a sklepů už zmizely tuny odpadu, které tu zbyly z doby, kdy byly domy útočištěm lidí bez domova.

„Do konce roku bychom chtěli všechny byty dokončit a připravit k nastěhování nájemníků,“ potvrdila jednatelka firmy Leko Real Michaela Březovská.

Podle jejích slov nebyla oprava jednoduchá. Kromě všudypřítomného odpadu bylo nutné doplnit chybějící dřevěné konstrukce a vyměnit ty, které kvůli absenci střechy voda a navátý sníh poškodily, osadit okna a kompletně vybudovat nové instalace. Firmě se už ozývají první zájemci o pronájem bytu.

„Těch lidí je poměrně hodně. Myslím si, že byty budou pronajaty velmi rychle. Ukazuje se, že náš záměr byla trefa do černého,“ uvedla jednatelka Březovská s tím, že firmu Leko Real přivedl do Chebu hlad po bytech, který v posledních letech v souvislosti s rozvojem průmyslové zóny a blízkostí pracovního trhu v Německu graduje.

„Máme už zkušenosti s nájemním bydlením z Příbrami. Tam pronajímáme dům s padesáti bytovými jednotkami,“ upřesnila Březovská.

Rekonstrukci prodražily tuny nepořádku

Radnice změny ve Wolkerově ulici vítá. „Firma nás pozvala na prohlídku, jak pokračuje rekonstrukce a musím říct, že odvedla neskutečnou práci. Postupují od nejspodnějšího domu a kromě posledního jsou už všechny takřka hotové. Jsou vyzděné příčky, rozvody, osazená okna. Jde to rychle kupředu,“ uvedl chebský starosta Antonín Jalovec.

Dodal, že rekonstrukci prodražily a zdržely tuny nepořádku, které společnost musela nejprve odvézt na skládku. „Ještě dnes se potýkají s tím, že jim tam někteří lidé vozí nepořádek, přestože jsou v Chebu dva sběrné dvory,“ podivoval se starosta.

Společnost vedle rekonstrukce samotných domů plánuje i upravit jejich okolí. Obrátila se proto na město s tím, že by odkoupila část pozemků a zřídila na nich odpočinkový areál pro své nájemníky.

„Část svých pozemků využijí na parkoviště, odkoupit by chtěli kus přístupové cesty do dvorného traktu a prostor směrem k železnici, kde by mělo vyrůst dětské hřiště a parčík s lavičkami,“ doplnil starosta Jalovec.

Místostarosta Miroslav Plevný míní, že pokud firma splní to, co slíbila, vyjde jí město s prodejem pozemků vstříc.

„Přijde mi naprosto logické, že chtějí vybudovat parkovací místa a prostor pro lidi. Pro město je jen dobře, když to vše vybuduje soukromá firma. Jakmile budou domy dokončeny, dojde i na fasádu. Na městě pak je opravit komunikaci a chodník,“ doplnil Plevný, který věří, že dříve odstrašující ulice o svou nepěknou pověst, kterou mezi Chebany má, už brzy přijde.