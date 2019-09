Matky s dětmi jsou potřebnější než narkomani, hájí ODS své plány s byty

Brno do dvou let uvolní pro potřebné minimálně dvacet bytů a uchazeče vybere na základě přísnějších kritérií. Na sociální práci s nimi může z ministerstva práce a sociálních věcí přijít až 12 milionů korun.

„Z mého pohledu je to velký úspěch,“ pochvaluje si Robert Kerndl. Právě on návrh, který kritici považují za silně nedostačující, předkládal.

V Brně je 570 rodin v bytové nouzi. Není dvacítka bytů v takové situaci zoufale málo?

Není, je to pouze minimální počet, ke kterému jsme se zavázali. Pokud jich seženeme čtyřicet, výzva to umožňuje. Peníze od ministerstva, o něž žádáme, jsou jen na takzvané měkké projekty, ne na rekonstrukci bytů. Jsme dohodnutí se sociálním odborem, že pokud bude bytů víc, práci s nájemníky pokryjí. Zřídili jsme i pracovní skupinu, která rozhodne o výběru uchazečů. Navrhl jsem tam starosty největších městských částí plus starosty částí, kde jsou s projektem nyní nedobré zkušenosti, což je třeba oblast Jabloňové ulice v Medlánkách.

Podle nových kritérií z výběru vypadávají lidé závislí na drogách, s kriminální minulostí nebo ti, s nimiž byly problémy na ubytovnách či nespolupracují se sociálkou. Podle kritiků je to asociální. Co vy na to?

Že není. Myslíme na ty nejpotřebnější, třeba na matky s dětmi, samoživitelky, děti z dětských domovů, lidi nad 65 let. Třeba v případě seniorů to ostatní výzvy neumožňovaly. Naopak starostům se dříve nelíbilo, že bodově zvýhodňujeme právě ty nejproblémovější lidi, a neměli zájem se do projektu zapojit. Jsem proto rád, že se kritéria povedlo takhle upravit.

Víte už tedy, kde zmíněné dvě desítky bytů vezmete?

Kde byty budou a kolik přesně, nejsem zatím schopen říct. Nyní jednáme se starosty o možnosti uvolnění potřebných bytů. Problém je, že podmínkou výzvy je, že 70 procent musí ležet mimo vyloučené oblasti, což nabídku zužuje. Podle výzvy by se ale první člověk měl nastěhovat do půl roku od přidělení dotace. A to musíme dodržet.

Co uděláte pro lidi, kteří nebudou vhodnými adepty podle pravidel tohoto projektu?

O ty se postará magistrátní odbor sociální péče. Tady už nemusíme dodržet limit pro vyloučené lokality, takže můžeme použít také volné byty v nich. Další možností jsou ubytovny. Zatím počítáme s budovou v Železniční ulici, kterou chceme zrekonstruovat a vytvořit tam místa pro 30 lidí. Není to dostatečné, protože objekt leží v záplavové oblasti a nemohli jsme ho rozšířit, ale do budoucna plánujeme stavět také další ubytovny. Kromě toho chystáme čtyři byty na přechodné ubytování pro akutní případy, například když se někdo náhle ocitne na ulici.

Když problémové lidi nastěhujete do vyloučených oblastí, nemáte obavu, že se tam situace zhorší?

Jsou rodiny i jednotlivci, již budou dělat problémy kdekoliv. A jsou takoví, kteří si druhé šance váží. Budeme vše posuzovat individuálně a tam, kde si neplní své povinnosti, s nimi smlouvu ukončíme.