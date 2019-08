Dům, v němž zával usmrtil dělníka, patří městu. Mohlo jít o nedbalost

Neštěstí, při němž po závalu cihlovou nosnou zdí zemřel teprve osmnáctiletý dělník, Třebechovicemi pod Orebem otřáslo. Místní mladíka znali. Na stavbě pracoval i se svým bratrem, který spolu s dalšími dvěma muži stihl před padající zdí uniknout.

Práce si objednaly městské technické služby, které o bytový dům v majetku města pečují. Dělníci vyměnili stoupačky nejprve v sousedním objektu, pak přišel na řadu dům na rohu ulic Hradecké a Družstevní práce. Tam nejprve vyměnili stoupačky, pak ovšem odhalili potíže s odvodem dešťové vody. Bylo proto potřeba vyměnit staré kameninové potrubí, které vedlo od dešťových svodů do kanalizace.

„Bylo ještě původní, někdy ze začátku třicátých let. Z velké plochy šla voda třemi okapy a vpustí na dvoře do potrubí, které bylo rozpraskané a šlo to pod barák. Muselo se to opravit,“ popsal starosta Třebechovic pod Orebem Roman Drašnar.

To potvrdili i obyvatelé domu, podle nichž bylo ve sklepech při deštích vlhko. Starosta však odmítá, že právě unikající voda mohla poškodit zdi ve sklepě, které se při výkopových pracích zhroutily. Jedna dělníka zavalila, další se málem zbortila, když se ho hasiči snažili vyprostit ze sklepa.

„Statik se v tomto smyslu nevyjadřoval, že by to hrklo kvůli tomu, že by to bylo podmáčené. Jsou tam písky, takže voda protekla pískem. Nicméně v některých částech domu to mohlo být (voda) vidět. Písky se takto chovají, kdyby tam byla hlína, tak se to s největší pravděpodobností nestane,“ domníval se starosta.

Hradečtí kriminalisté byli na místě neštěstí už v úterý odpoledne, kdy ještě pokračovaly vyprošťovací práce. Vyslýchali svědky a zajišťovali stopy. Policejní hlídky místo i nadále střeží. Stěžejní informace by měly přinést znalecké posudky, jejichž vypracování si kriminalisté nyní zadají.

„Měly by pomoci v objasnění příčiny této tragické události a ozřejmit i mechanismus úmrtí muže. Policie rovněž v této souvislosti spolupracuje i s dalšími subjekty veřejné správy,“ sdělila krajská policejní mluvčí Magdaléna Vlčková.

Kriminalisté případ vyšetřují jako usmrcení z nedbalosti. Úkony trestního řízení zatím vedou „proti blíže nespecifikovanému pachateli“.

Hasiči v úterý na odklízení sutin pracovali přes 12 hodin. Nejprve se k zavalenému muži snažili dostat ze sklepa, kde dělníci pracovali. Několik hodin trvalo jen zapažení prostoru, aby se zdi dál nehroutily. Ukázalo se však, že poškozená je i další nosná zeď. Místo závalu se nacházelo pod chodníkem před domem, mimo půdorys budovy. Povolali proto speciální sací barg a univerzální dokončovací stroj, aby se k oběti dostali z ulice (více v článku Mrtvého dělníka po závalu sklepa na Hradecku hasiči vyprostili až z ulice).

Radnice ve středu povolala statika a architekta, aby navrhli další postup při opravě hroutících se stěn. Mezitím pořídila dřevěné trámy na zajištění prostoru. Odpoledne by na místo měli znovu dorazit hasiči. Profesionální jednotka z Hradce Králové by si měla odvézt použité pažení a dobrovolní hasiči z Třebechovic by ho současně měli nahrazovat městskou výdřevou.



„Budeme postupovat po jednotlivých deskách kus po kuse,“ popsal velitel třebechovické jednotky Ladislav Pinkava.



„Nejprve musíme zabezpečit prostor a připravit ho pro další práci. Hasičům musíme vrátit pažení o délce asi čtyř běžných metrů. Co nejrychleji pak dokončíme kanalizaci a následovat pak budou další práce,“ řekl Drašnar.