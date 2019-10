Centrum Zlína zažívá stavební boom, přibudou stovky nových bytů

Kdo ještě před pěti lety sháněl moderní bydlení v srdci Zlína, měl jen velmi omezené možnosti. Nové byty tu prakticky nebyly k mání, realitní makléři upozorňovali, že skoro není kde stavět.

To se nyní mění. Jen v příštích třech letech vyroste v centru krajského města a jeho nejbližším okolí několik moderních objektů se zhruba šesti stovkami bytů.

Pouze pár kroků na náměstí to budou mít majitelé bytu v novém projektu Rezidence Sadová. Přestavbou bývalého sídla Moravského peněžního ústavu v Sadové ulici vznikne nový dům s padesáti jednotkami.

„V letních měsících došlo k demolici dvorního traktu, nyní je vše připraveno pro samotnou výstavbu. Tu chceme spustit koncem zimy,“ informoval Martin Dlabač, ředitel investic a správy nemovitostí otrokovické společnosti SMO, která za projektem stojí.

K dispozici budou byty různých velikostí. Už teď je jasné, že cena překročí 70 tisíc korun za metr čtvereční, což je na zlínské poměry velká suma.

Ceny v posledních letech dramaticky rostou

Odborníci na reality přitom upozorňují, že ceny nových bytů ve Zlíně oproti předchozím letům dramaticky narostly. Čtyřpokojové byty v hodnotě sedm milionů nejsou ničím neobvyklým.

„Po roce 2015 jsme svědky cenové revoluce. Do té doby bylo možné byty pořídit v ceně 35 až 40 tisíc za metr čtvereční. Dnes je to 50 až 70 tisíc,“ míní dlouholetý zlínský makléř Pavel Dočkal.

„Otázkou je, jestli budou lidé ochotní takové částky platit,“ dodal.

„Pokud by přišla krize, je i u sebeluxusnějších bytů riziko, že poptávka ustane a prodejci budou muset jít s cenami dolů. Existuje nebezpečí, že v centru budou stát nenaplněné domy hledající nájemce,“ připojuje majitel zlínské realitní kanceláře Miroslav Zvonek.

Plánované bytové projekty v centru Zlína Park Tower. 107 bytů nabídne zrekonstruovaná budova v Lorencově ulici. Dokončena má být na sklonku příštího roku.

107 bytů nabídne zrekonstruovaná budova v Lorencově ulici. Dokončena má být na sklonku příštího roku. Rezidence Sadová. Na místě někdejšího Moravského peněžního ústavu vznikne objekt s 50 byty a komerčním prostorem. Stavba začne v březnu příštího roku.

Na místě někdejšího Moravského peněžního ústavu vznikne objekt s 50 byty a komerčním prostorem. Stavba začne v březnu příštího roku. Riverfront Gardens. Šest bytových domů na Tyršově nábřeží nabídne 110 bytů. Předpokládané dokončení je na podzim 2021.

Šest bytových domů na Tyršově nábřeží nabídne 110 bytů. Předpokládané dokončení je na podzim 2021. Bytový dům Čepkovská. Stavba s 24 byty a krytým parkovištěm má být hotova do konce roku 2020.

Stavba s 24 byty a krytým parkovištěm má být hotova do konce roku 2020. Sole byty. Přestavěním bývalého hotelu na třídě T. Bati vzniklo 85 jednotek. Hotovo bude letos v říjnu.

Přestavěním bývalého hotelu na třídě T. Bati vzniklo 85 jednotek. Hotovo bude letos v říjnu. Rezidence Bartoška. Dům s 59 byty v Bartošově čtvrti má být dokončen na jaře roku 2021.

Developeři však spoléhají na to, že po bydlení uprostřed města bude hlad a movitější klienti nebudou váhat požadované částky zaplatit.

„Čím blíže centra, tím vyšší ceny. V hezké lokaci si můžete říct o částku vyšší o 10 až 15 procent než na periferii,“ vysvětluje Michal Malaník, který zastupuje developerskou společnost Downtown Invest.

Tato společnost přestavěla na bytový dům například chátrající hotel Sole, připravuje stavbu několika bytových domů na Tyršově nábřeží, nové bytovky na Zálešné či Čepkovské. Malaník počítá s tím, že řada lidí je koupí jako investici a bude je nadále pronajímat.

„Například v Německu je 60 procent bytů nájemních a podobný trend směřuje sem. Mladí lidé se dnes nechtějí vázat na jedno místo. Klidně žijí deset let v podnájmu, teprve poté se rozhodnou nějaké bydlení koupit,“ upozornil.

Trendem také je, že se do Zlína vracejí lidé, kteří před lety odešli za prací do větších měst, například do Prahy.

„Je to generace dnešních čtyřicátníků a je jich hodně. Zlín berou jako bezpečnější a zelenější město, dnes je tu i hodně pracovních příležitostí. Když prodají nemovitost v Praze, není problém si tu v centru připlatit za luxusní bydlení,“ vysvětluje Malaník.

Na vysokou míru komfortu dnes developeři zájemce lákají. Například stavba Park Tower zlínské společnosti NWT, která příští rok vyroste v Lorencově ulici, nabízí bydlení v 52 metrů vysoké věži.

„Atraktivitu zvyšuje výborná lokalita v centru města i samotná atypičnost věže. Designově přitom navazujeme na baťovský charakter funkčních staveb,“ popsal ředitel marketingové divize NWT Miroslav Kaleta.

O velkém zájmu lidí podle něj svědčí to, že už při zahájení stavby je skoro polovina ze 107 bytů v objektu prodaná. Na dračku šly především luxusní byty v nejvyšších patrech věže.

„Je o ně velmi vysoký zájem. I ty nejlukrativnější a plochou nejprostornější apartmány našly rychle svého majitele,“ říká Kaleta.

Bytové projekty oživí centrum města, věří radnice

Zlínská radnice aktivitu developerů vítá. Její zástupci jsou přesvědčeni, že díky novým obyvatelům se střed krajského města výrazně oživí.

„Tím, že developeři ze starých budov dělají nové, pomáhají centrum revitalizovat,“ pochvaluje si primátor Jiří Korec.

Pokud by se ukázalo, že nápor bude příliš velký, chce vedení města jednat o rychlejším opravování infrastruktury, jako jsou třeba chodníky.

„Náš základní požadavek při jednání s developery byl, aby se nám nezahušťovalo parkování v centru. Tím, že projekty počítají s vlastními parkovišti, by to však neměl být problém,“ podotkl Korec.

Podobný bytový boom se zřejmě v budoucnosti jen tak opakovat nebude. Už nyní je totiž ve Zlíně takřka nemožné stavět takzvaně na zelené louce a starých budov v průmyslových areálech, brownfieldů určených k renovaci, je jen omezený počet.

„Dostat se k takovému pozemku je vždy složité a často dílem náhody. Je třeba být na správném místě ve správnou chvíli,“ přiznává Dlabač.

Staví a připravují se však projekty i mimo hlavní centrum, například bytové domy v Bartošově čtvrti či v okrajových částech Zlína, na Kudlově či v Malenovicích.