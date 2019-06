Pardubice chtějí zvelebit svá sídliště. Shánějí dotace

Potíže mají lidé i tam, kde domy teprve rostou Možná by se mohlo zdát, že život na novém sídlišti bude jednodušší než na tom desítky let starém. Opak je však pravdou. Své o tom vědí lidé, kteří se nedávno přistěhovali do nových domů U Vinice. Tam firma IP Stav buduje postupně několik velkých činžovních domů. Hotovo ještě není, ale v některých domech už dávno bydlí lidé. A těm chybí základní vybavení a služby, které jsou jinde ve městě samozřejmostí.

„Jedna věc je, že se stále staví, a tak se třeba více práší, s tím jsme ale počítali. Více mne mrzí, že kolem domů nejsou koše na odpadky nebo pytlíky pro majitele psů. Také úklid ulic se neprovádí,“ uvedl tamní obyvatel Robert Přinesdomů.

Starosta pátého obvodu Jiří Rejda přiznává, že město tam klasický mobiliář nedodalo, a to z jednoduchého důvodu - město stále nové ulice nepřevzalo. „Stále se tam buduje, a tak město nechce převzít majetek, který třeba těžké stroje mohou poničit. S doplněním mobiliáře se však výhledově počítá. Záleží ale na firmě, kdy ulice předá,“ uvedl.

Zatím si tak lidé musí pomoci tak trochu sami. „Když venčím psa, tak s sebou mám pytel a sbírám do něj odpad, který lide kolem domů odhodí. Je ho docela hodně,“ dodal Přinesdomů.