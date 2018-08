Domy s pečovatelskou službou mají vanu v kuchyni, opravy jsou v nedohlednu

„Když je větší vítr, tak ze střechy létají tašky. Město už prý tři roky plánuje opravu, ale zatím se nic nestalo,“ říká Eva Chvátalová, která žije v jednom z městských domů v Jiráskově ulici v Jihlavě. Její manžel je na vozíku a dcera už také nechodí dobře.



Mají tudíž problém i s tím, že budovy nejsou bezbariérové. Oni, ale i mnozí z jejich sousedů, by proto přivítali výraznější modernizaci sídliště vedle autobusového nádraží.

A třeba i z těchto důvodů: když je sucho, tak se zde dost práší ze štěrkopísčité příjezdové cesty. A pokud naopak naprší, je dvůr u domů plný louží. „A ty jsou jak lavory,“ líčí důchodkyně.

Úředníky na radnici na nedostatky již vícekrát upozorňovala. Návrh na modernizaci městských domů je zatím pouze na papíře. V roce 2015 byl zpracovaný ve dvou variantách - levnější vychází zhruba na 140 milionů, nákladnější, včetně nových bytů v půdních vestavbách, na 180 milionů korun.

„Ve hře je jak technické zhodnocení domů, tak přemýšlíme i o možném novém využití, které by zvýšilo atraktivitu tohoto typu bydlení. Celá případná revitalizace musí probíhat v etapách, tak aby nedošlo k přerušení poskytovaných služeb,“ nastínil náměstek primátora Radek Popelka.

V domech jsou například i vany nebo sprchy v kuchyni

Město čeká na vhodnou dotaci. Projekt by zahrnoval modernizaci bytů, vestavbu výtahů, zateplení fasády, změnu vytápění, izolace základů, nové přípojky inženýrských sítí a úpravy schodišť.

Byty s pečovatelskou službou Město Jihlava vlastní 788 bytů, z čehož 336 je v domech s pečovatelskou službou. „Poptávku žadatelů se v současnosti daří uspokojit celkem bez dlouhých čekacích lhůt. Dokonce se dá říct, že pokud žadatel nemá žádné speciální požadavky, tak se jeho žádost dá vyřídit takřka obratem,“ řekl náměstek primátora Radek Popelka. Modernější a bezbariérové byty se v Jihlavě nachází v lokalitě Za Prachárnou. Naopak ty nejstarší jsou právě při Jiráskově ulici.

Odhadované náklady levnější varianty jsou 11 až 12 milionů korun pro jeden vchod. Městské domy přitom mají celkem dvanáct vchodů.

Než dojde na tento velký projekt, budou se průběžně opravovat bytové jednotky, které byly uvolněny a připravují se k novému pronajmutí.

„Předmětem oprav je obvykle oddělení koupelny od kuchyně, zřízení etážového topení v bytě a výměna kuchyňské linky s novým zařízením,“ popsala vedoucí odboru správy realit na jihlavském magistrátu Dana Kratochvílová.

Rekonstrukce jednoho bytu vychází přibližně na 350 tisíc korun.



Současný stav neopravených bytových jednotek v městských domech je takový, že se v kuchyni nacházejí vany nebo sprchové kouty. Topí se plynovými „wafkami“, o ohřev vody se starají karmy.

Lidé chtějí bezbariérové nájezdy i zpevnění prašných cest

Příští rok se budou dělat nové střechy na budovách Jiráskova 18, 20 a 22. Také se připravuje projektová dokumentace pro opravy střech u domů v ulici Karolíny Světlé s čísly popisnými 7, 9 a 11.

Byty ve vchodech, které nemají žádný nájezd, nabízí magistrát žadatelům, jejichž zdravotní stav nevyžaduje bezbariérový přístup do domu. „Ty nájezdy by ale měli řešit u všech vchodů. Může nás tady být za čas na vozíku více,“ zmínily obyvatelky městských domů Marie Škorpíková a Jarmila Sobotková.

Nájezdy by se hodily také z toho důvodu, že mnozí senioři chodí do obchodu s nákupním vozíčkem, a tak by alespoň jedny schody pohodlně vyjeli.

Eva Chvátalová zase nabádá město, aby v rámci revitalizace sídliště odstranilo i tu prašnou cestu. „Přece se tady neudělá zateplení a nová fasáda, aby se na ni potom tak prášilo,“ kroutí hlavou.

Lidé z městských domů se naopak mají v těchto dnech dočkat nových popelnic, které se snáze otevírají. Zvednout víka těch stávajících plechových je nad síly některých seniorů. Na sídlišti budou doplněné i lavičky, jak si obyvatelé požádají.

„Co se týče plesnivých sklepů, nevyhovující stav je způsobený především tím, že převážná většina nájemců sklepy neužívá a prostory nejsou větrány. Současný stav je způsoben vzlínající zemní vlhkostí,“ vysvětluje Dana Kratochvílová.