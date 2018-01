VIDEO: Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou

„Obecně je situace špatná tam, kde jezdí hodně autobusů v krátkém intervalu a hodně aut. Týká se to třeba Jižní spojky, uceleného tahu mezi stanicí Želivského a Jižním Městem, problémy máme tradičně i na Evropské ulici,“ vyčetl Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která v hlavním městě organizuje dopravu.

Například na Vrchlického ulici v Praze 5 se autobusy zdrží v ranní a odpolední špičce i deset a více minut. Pruh pro auta i autobusy je kompletně ucpaný osobními vozy.

„Řidiči jsou navíc motivováni k tomu, aby pravidla nedodržovali, když vidí, že jiní je také nedodržují,“ popsal nešvar Drápal.

Pro řidiče autobusu Vladimíra, který pravidelně jezdí linku 119 po Evropské, není až takový problém, že by kvůli jízdě aut v autobusových pruzích nabral zpoždění.

„Spíš jde o to, že to je nebezpečné. V levém pruhu stojí souvislá řada vozidel a najednou vám z ní někdo vybočí do buspruhu, jelikož už nechce čekat. A někdy je to jen pár metrů před autobusem,“ popsal zkušenosti.

Upozornit řidiče aut na to, že neoprávněně jedou v autobusovém pruhu, prý nemá efekt.

„Troubí se, bliká se světly, ale je to bez účinku. Setkáme se se zdviženým prostředníčkem, a tím to hasne,“ vylíčil řidič. „Už mě nebaví ty vztyčené prsty, zadní mlhovky a někdy i brzdění,“ dodal další šofér autobusu Jan.

Hříšníky loví policie vždy někde jinde

Neposlušné řidiče aut se snaží odchytávat policie. K autobusovým pruhům vysílá hlídky.

„Tato kontrola probíhá ze strany především dopravní policie dá se říct nárazově. Jelikož takových míst je celá řada, není ani fyzicky možné všechna je obsadit pevnými hlídkami. Proto hlídky dopravních policistů mezi těmito místy pendlují. Má to i ten smysl, že řidiči si nemohou být jisti, kdy v který čas na dopraváky narazí,“ sdělil policejní mluvčí Tomáš Hulan.

V místech, kde nemohou policisté auta odchytávat, protože by tím sami vytvořili překážku na silnici, sledují řidiče kamerami.

„Zadokumentované delikty i s tímto kamerovým záznamem pak zasíláme k dořešení správnímu orgánu. Jinak pokud policisté přistihnou řidiče, který si trasu urychluje jízdou ve vyhrazeném jízdním pruhu pro autobusy, hrozí mu sankce až 2 000 korun na místě,“ dodal Hulan.

Letošní cíl: třicet kilometrů buspruhů

V Praze zatím existuje 31 kilometrů samostatných autobusových pruhů a 14 kilometrů společných s tramvajemi.

„V loňském roce jich přibylo deset. Předpokládáme, že letos by to mohlo být více. Máme v plánu zhruba 20 až 30 kilometrů nových pruhů, ale určitě se nám nepodaří realizovat všechny, protože projednávání není jednoduché,“ sdělil mluvčí ROPID Drápal.

„Máme v plánu několik ucelených tahů, kde bychom chtěli komplexně zrychlit provoz autobusů. Nejenom o jednotky minut, ale i třeba o desítky minut. Týká se to například vytížené osy mezi Želivského, Bohdalcem, Spořilovem a Jižním Městem. Nebo i třeba úseku mezi Prosekem, Vysočany, zastávkou Spojovací a Průmyslovou ulicí,“ dodal s tím, že další vyhrazené pruhy mají přibýt i na Jižní spojce, v okolí Barrandovského mostu a na Strakonické.