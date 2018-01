Business ples Olomouc 2018

Tradiční plesový večer v hlavním sále prestižního olomouckého NH Collection hotelu s hvězdnými Jakubem Kohákem a Evou Decastelo na moderátorských postech a progresivnější „Start-up stage“ v přízemí hotelu se současnou hudební produkcí a druhým tanečním parketem.

Vstupenky seženete pouze online a to ve dvou hlavních variantách – do hlavního sálu Evropa v ceně 1690 Kč a do menšího sálu Madrid a dalších prostor pak za 990 Kč. Bližší informace na webu.

Pro ty, kteří chtějí mít svou vstupenku již nyní raději jistou, můžou provést předrezervaci telefonicky na čísle: 736 259 039.