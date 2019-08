Tajemný Burk léčitele Kittela je po velké opravě otevřený. Trvalo to 16 let

16:30

Vezmi čistý olivový olej, síru, přírodní žlutý vosk, terpentýnovou silici a kafr. Pomalu to rozpusť v pocínovaném kotlíku a důkladně promíchej. V tekutém stavu vlij do předem připravených látkových váčků a ve studené vodě nech zchladnout. Tak zní recept na takzvanou Zámečnickou mast, rodinné stříbro léčitelského rodu Kittelů z Pěnčína na Jablonecku. Ranhojič Kittel vstoupil do řady jizerskohorských pověstí.