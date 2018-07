Burčák už kvasí, ale prodávat se smí až v srpnu. Chystá se změna zákona

V předchozích letech byl i první srpen pro prodej burčáku brzkým termínem. Letos je to ale jinak.

„Tento rok je výjimečný, obvykle jsou téměř všechny hrozny v tuto dobu ještě tvrdé,“ potvrzuje Martin Půček za Svaz vinařů. Vinobraní je letos uspíšeno skoro o měsíc.

Třeba ve velkobílovickém vinařství Petr Skoupil už dnes vyrazili do vinohradu a posbírali první hrozny odrůdy Solaris. Vinobraní v červenci přitom vinaři nepamatují. Letošek je pro ně extrém. Jindy sběr hroznů začíná spíš na přelomu srpna a září.

V příštím týdnu začnou sbírat hrozny i ve Valticích. „Podobně extrémní rok jsme ještě nezažili. Dokonce i můj otec, který je ve firmě už od roku 1966, takový rok nepamatuje,“ potvrzuje ředitel Chateau Valtice – Vinné sklepy Valtice David Šťastný.

Návrh na změnu legislativy se bude dál rozpracovávat

Už teď by na jejich Vinařské pohotovosti – stánku, kam s oblibou přichází hlavně turisté, mohli prodávat burčák. I tady však čekají na zákonnou lhůtu. „Určitě bychom byli schopni vyrobit burčák dřív, ale myslím, že letošní rok je opravdu výjimka. Není potřeba kvůli jednomu extrému měnit zákon,“ míní Šťastný.

Ministr zemědělství Miroslav Toman už se ale nechal slyšet, že chce zákon, který upravuje mimo jiné i prodej burčáku, změnit. „Příští týden zadám možnost změnit legislativu tak, aby byl umožněn dřívější prodej. V tuto chvíli to nejde, bylo by to jednoznačné porušení zákona. Ale uvažujeme do budoucna, že bychom to mohli udělat,“ potvrdil Toman (ČSSD).

Mluvčí ministerstva Václav Tampír upozorňuje, že to nemusí být ani v příštím roce. „Je to zatím pouze návrh, který nemá konkrétní časový plán. Bude se ale dále rozpracovávat,“ poznamenal.

Dřívější sklizeň se pozitivně projeví na svatomartinských vínech

Nůžky na stříhání hroznů už se brousí i v Krumvíři. Ve vinicích Josefa Valihracha už je sladká odrůda Lena a zaměkají hrozny Irsaie. Odhaduje, že nejpozději do tří týdnů bude mít první hrozny pod střechou. „Irsai jsme přitom vždy chodívali sbírat po svatém Bartoloměji, to je až 24. srpna,“ vysvětluje.

Na hroznech přitom dřívější sklizeň není poznat. Zatímco loni sucho zavinilo, že bobule byly seschlé, nebo alespoň drobnější, letos vypadají dobře. Kdyby jim pomohl ještě dostatek srážek, byla by úroda skvělá.

„Násada hroznů je velice dobrá. Teď už bude jen záležet na jejich hmotnosti. Aby bylo dosaženo dobré úrody co do celkového množství, budeme potřebovat ještě dobré srážky. Vývoj je ale zatím pozitivní,“ komentuje aktuální situaci Josef Svoboda, vinohradnický manažer skupiny Bohemia Sekt.

Dřívější začátek sklizně se podle vinařů pozitivně projeví například na svatomartinských vínech, která budou mít delší čas na zrání.

Místo obvyklých dvou měsíců, během kterých musejí vinaři víno z révy vyrobit a nechat ho alespoň chvilku zrát, se v letošním roce předpokládá, že od doby sklizně po otevření prvních lahví uplynou necelé tři měsíce. To se pozitivně projeví na kvalitě těchto mladých vín, které přijdou na trh 11. listopadu.

