Lidé mohou od pátku navštívit bohumínský bunkr. Za války sloužil Němcům

„Například nové vedení rourového telefonu vzor 37, též nazývaného hubafon, pro spojení mezi zvonem a střeleckou místností,“ uvedl předseda Klubu vojenské historie v Bohumíně Pavel Bílek. „Přes zimu jsme také zmodernizovali prodejní prostor, kde si lidé mohou koupit knihy, pohledy, turistickou známku, nálepku a vizitku či průvodce objektem,“ doplňuje jeho kolega z klubu Michal Hejda.

Kromě dalších úprav v bunkru z druhé světové války chtějí jeho správci k významnému výročí vzniku republiky pustit každého stého návštěvníka na prohlídku zdarma.

Na květen pak připravuje klub ve spolupráci se spolkem Maryška a městem Bohumínem výstavu nazvanou Bunkry – němí strážci hranic, a to v rámci projektu „Republika slaví narozeniny“.

Bunkr se nachází poblíž dálnice D1 a ještě před necelými patnácti lety se zdálo, že jeho dny jsou sečteny. Zápisem na seznam kulturních památek v roce 2004 se ale historický objekt podařilo zachránit od zasypání. Přičinili se o to právě zástupci klubu vojenské historie.

Srub po vypuknutí války získali Němci

Pavel Bílek a další se snaží vrátit bunkr do jeho původní podoby. Opravují jej, shánějí dobové prvky a provádějí místem zájemce. V současnosti v něm nechybí například ubikace pro vojáky, spojovatelna, strojovny s dieselagregáty, zvony či střelecké místnosti.

To vše mohou lidé zhlédnout počínaje 30. březnem pravidelně až do konce září a také na Den vzniku samostatného Československa 28. října. „Otevřeno bude vždy o víkendech a svátcích, a to od 14 do 18 hodin. Vstupy do objektu jsou možné vždy v každou celou hodinu. Po domluvě lze objekt navštívit i mimo provázecí dobu,“ podotkl Bílek.

Práce na vybudování bunkru začaly v polovině třicátých let minulého století se sílící hrozbou fašismu. Republika chtěla opevnit hranice proti možnému vpádu vojsk, jenže po mnichovské dohodě bylo postoupeno pohraničí a republika ztratila většinu vybavení bez boje. Srub získalo nejdřív Polsko a po vypuknutí války v září 1939 Německo.