V rybníku Buňkov je opět herpes virus, desítky tun ryb míří do kafilerie

Loni touto dobou brázdili hladinu rybníku Buňkov nedaleko Přelouče lidé na šlapadlech, paddleboardech nebo loďkách. Letos mají smůlu.

Přeloučští rybáři, který rybník spravují, jej museli během několika měsíců již podruhé vypustit, protože se do něj vrátila nákaza koi herpes virem, zřejmě z latentně nakažených ryb. Stejná nemoc se navíc objevila ještě na Švihově u nedalekých Žáravic a také v Černovce, Strachu a Moři blízko Turkovic.

Přitom loni na podzim dělali rybáři vše proto, aby nákazu vymýtili. Mimo jiné na Buňkov vrtulník sypal mocné dávky vápna.

Ani veterináři po všech opatřeních nečekali, že se nemoc může do rybníka vrátit.

„Nebudu skrývat, že to překvapení bylo. Opatření byla provedená nadstandardně, co se týče přísnosti,“ řekl zástupce ředitele pardubické Krajské veterinární správy Radek Axmann.

Přesnou příčinu návratu virové nákazy ryb veterináři neznají, domnívají se však, že mají souvislost s násadou ryb.

„Ukazuje se, že byl infikován rybník Strach, kde dělají přeloučští rybáři tu nejmenší kategorii ryb, v roce 2017. Pravděpodobně jak tady, tak na ostatních rybnících je zdrojem infekce přesun latentně infikovaných ryb,“ řekl Axmann.

Podle něj rybáři neměli šanci nákaze zabránit, protože na latentně infikovaných rybách nejsou vidět žádné známky choroby.

Také rybáři se přiklánějí k tomu, že se nákaza do rybníka dostala z výtažníku, tedy z rybníku, které uchovává násadu.

„Teď zjišťujeme, že nákaza se objevila i na našich dalších rybnících například na Švihově nebo na Černovce. Ty musíme slovit do konce prázdnin,“ řekl předseda Rybářství Přelouč Josef Kratochvíl.

Z Buňkova loví 36 tun ryb různých druhů. Škodu vyčíslili rybáři na tři miliony korun, které jim opět proplatí ministerstvo zemědělství.

Hlaste i domácí úhyn ryb, apelují veterináři

Veterináři apelují na veřejnost, aby případné úhyny ryb ve svých soukromých rybnících či zahradních jezírkách hlásili veterinární správě nebo veterinárnímu lékaři.

Bohdanečské ryby jsou v pořádku Testy na nákazu muselo na příkaz veterinářů provést i sousední rybniční hospodářství v Lázních Bohdaneč. „Výsledky byly negativní. Nákaza je daná přesunem ryb. Sami se tomu snažíme bránit tím, že nenakupujeme násady ani plůdky z jiných zdrojů. To mohl být i možný zdroj nákazy zde u kolegů na Buňkově. Potřebovali rybníky dosadit rybami, takže potřebovali sehnat ryby z jiných hospodářství,“ řekl jednatel Rybničního hospodářství v Lázních Bohdaneč Adolf Vondrka. Podle něj koi herpes virus před několika lety postihl Polsko a významně ohrozil řadu chovatelů.

„Ukazuje se, že zřejmě nebyly zdrojem pro Buňkov, ale mohou být zdrojem infekce pro jiné hospodářství. Na Buňkově je pak vidět dopad, když někdo ze soukromého rybníka rybu vypustí do velkého rybníka ve snaze jí pomoci,“ řekl Axmann.

Po výlovu zůstane Buňkov ležet ladem, vápnit se tentokrát budou jen břehy.

„Plošné vápnění bylo spojeno s mnoha technickými problémy. Rybník bude vyletněn a pak vyziměn. Takže rybník projde vysokými a pak nízkými teplotami, což se bude rovnat vyvápnění,“ řekl Axmann.

Vápno se tentokrát zřejmě bude sypat ručně, vrtulník byl nákladný a objevily se problémy.

„Firma nám řekla, že už podobnou práci nechce dělat, bylo to problematické. Budeme vápnit tři kilometry po obvodu, tedy 18 tun vápna. Zvažujeme, zda to bude vápno, a bude to asi fyzicky ručně,“ řekl Kratochvíl.

Rybáři zvažují, že bude rybník například rok bez vody, aby nákaza odezněla. To se ale nelíbí obci Břehy, která má u Buňkova autokemp.