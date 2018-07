Jindřichův Hradec chvátá s odbahněním rybníků v bukovské kaskádě

Město začalo s revitalizací loni a vše mělo být hotové za tři roky. „Ty plochy nejsou nijak zásadně velké, ale byly všechny velmi zabahněné,“ vysvětluje důvody jindřichohradecký místostarosta Bohumil Komínek.

Původně se měly mezi roky 2017 až 2019 postupně vyčistit dva rybníky ročně. Plány se ale změnily kvůli dotačnímu titulu ministerstva zemědělství. Protože je o něj velký zájem, rozhodla radnice, že se letos pustí hned do tří rybníků. Patří mezi ně mimo jiné ty u kovárny a u konzumu. Nyní se právě zde pracuje a ještě letos by mělo být hotovo.

„Plocha se vybagruje, odbahní a následně se zpevní hráze a dojde i na bezpečnostní přelivy,“ popisuje Komínek.

Stejný scénář čeká i na poslední rybník, který přijde na řadu letos v listopadu, nebo se začátkem příštího jara. „Záležet bude pochopitelně na počasí. Práce postupují svrchu. Letos budeme mít pět ze šesti hotových, takže bychom měli termín stihnout,“ věří Komínek. Celkem má Jindřichův Hradec ve vlastnictví 29 rybníků.

Jejich opravy často financuje ze svých zdrojů, ale nyní radnice využívá dotace. Jak velkou část nákladů ve finále pokryjí, zatím není jasné. Doposud přispěly na odbahnění a odvoz u každého z rybníků zhruba ze 60 procent.

Náklady na obnovu všech rybníků v soustavě vychází na téměř devět milionů korun. Celková dotace na celou investici by měla přesáhnout částku 4,5 milionu korun. Vůbec nejvíc peněz půjde do posledního, nejníže položeného rybníka. Zde bude stát revitalizace 2,5 milionu korun. V budoucnu by některé rybníky mohli místní využívat i jako místo ke koupání.