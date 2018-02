Úředníci se vystěhují z radnice sžírané dřevomorkou. Město budovu opraví

Nové správní centrum se prozatím stavět nebude. V rozhodování sehrálo svou úlohu i nedávné zřícení části hotelu Kavkaz, což někteří ze zastupitelů označili za varovný příklad nedostatečné péče, stejně tak i fakt, že nové správní centrum by vyrostlo na místě centrálního parkoviště. A to by mohl být v budoucnu pro město problém.

Po dobu rekonstrukce, která se potáhne na několik let, budou jednotlivé odbory přestěhovány na několik adres ve městě. Jedná se například o domov pro seniory, základní školu v Úšovicích, někdejší Bytov či Terezián.

Nyní se tyto objekty připravují na příchod úředníků, budují se zde datové sítě, připojení na internet a další náležitosti tak, aby zde bylo možné pracovat.

„Většinu úředníků města včetně vedení je schopen pojmout nedaleký Terezián patřící Karlovarskému kraji. Jednání o dlouhodobé výpůjčce objektu byla úspěšná,“ uvedl zástupce starosty Luděk Nosek.

Podle již zpracované studie pojme radniční budova po rekonstrukci všechny odbory tak, jako tomu bylo dosud. „Navíc zde bude volný prostor, kde by mohla vyrůst například malá kantýna,“ doplnil.

Mariánskolázeňská radnice Budova radnice pochází z 19. století. Je navržena ve velkorysém stylu, místnosti mají vysoké stropy, což zvyšuje náklady na vytápění a zhoršuje využitelnost prostoru.

Koncem 19. století zde sídlil nejen městský úřad v čele se starostou, ale i městské strážnictvo a c.k. okresní četnické velitelství. Na radnici bylo možné najít i Mariánskolázeňskou spořitelnu a záložnu, později také Městskou spořitelnu. Ve druhém patře úřadoval c.k. okresní lékař a sídlo zde měly i některé spolky. V přízemí fungoval hostinec a v jeho sousedství nechyběl prodej květin.

V 60. letech minulého století prošla budova rekonstrukcí vnitřního traktu, na zásadnější úpravy však rozsáhlý objekt dosud čeká.

V sousedství radnice by navíc měl vyrůst dvoupodlažní otevřený objekt sloužící k parkování. Tím by vzniklo 62 nových parkovacích míst, celkem by tak u radnice mohlo parkovat 85 aut.

S rozvojem území by měl pomoci i investiční záměr společnosti Cimex, s níž chce město v budoucnu spolupracovat. Velkou diskuzi vzbudil příspěvek zastupitele Miroslava Míky, který navrhoval, aby se budova rekonstruovala postupně a za provozu.

„Investovali bychom tak do svého. Když budeme dávat peníze do cizího, jako je třeba objekt Terezián, tak si tu investici ani nestačíme odbydlet,“ argumentoval Míka.

Zastupitelé však takovou myšlenku odmítli, a to i s ohledem na organizační náročnost a bezpečnost zaměstnanců i návštěvníků. Podle studie proveditelnosti by se opravy měly pohybovat kolem 200 milionů korun. Spoluautorka studie však upozornila, že se jedná o hrubý odhad, který vychází z již realizovaných oprav srovnatelných administrativních objektů.

Skutečné náklady ukáže až hotový projekt, výsledek výběrového řízení a případně výše bankovního úvěru, který si město k tomu účelu plánuje vzít.