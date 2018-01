Na ulici v Táboře položili nový asfalt, krátce poté se propadly kanály

Za pouhých dvanáct dnů opravila stavební firma loni na podzim Budějovickou ulici v Táboře, kudy denně projíždí až 20 tisíc aut. Radnice slibovala, že než se dostane na velkou proměnu nejdůležitější dopravní spojnice, řidiči nebudou jezdit na tankodromu.

To se zatím splnilo. Ke konci října bylo hotový nový povrch. Jenže během pár měsíců si místní začali všímat, že se propadají víka revizních šachet.

„Když se to stalo u Křižíkova náměstí, tak tam zůstala díra do země. Tu ohradili a spravili. Zhruba za týden se to propadlo znovu. Ta silnice by měla správně vydržet do doby, než se začne rekonstruovat, tak jsem zvědavý, jak to bude dál,“ poznamenal jeden z obyvatel Budějovické ulice, který průběh oprav sledoval z okna svého bytu.

Vedení města se dohodlo s Jihočeským krajem, který je majitelem komunikace, že nechá provizorně opravit povrch, aby zmizely ty nejhorší výmoly. Úpravy před velkou rekonstrukcí přišly na 3,7 milionu korun.

„Jedná se o úsek mezi nově položeným asfaltem od Černých mostů po Křižíkovo náměstí s vynecháním křižovatky s Bílkovou ulicí,“ informoval již dříve Jan Štícha, ředitel Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.

Stavební firma, kterou si kraj na práce objednal, dělala pouze výškovou úpravu vík, ke kterým se musela stejně vracet. Nyní už je vše opravené.

Na opravu Budějovické ulice se čeká 40 let

„Bohužel, došlo ke vzniku závady, a to propadu kolem šachet. Zhotovitel v rámci záručních oprav provedl opakovanou výškovou úpravu. Kvůli střídání teplot a vlhkosti v kombinaci s vlivem chemického posypu a zatížením dopravou došlo k narušení provizorně opraveného povrchu a vydrolení vysprávkové směsi. Vzhledem k tomu, že obalovny zatím nepracují, musíme se smířit s tím, že oprava bude zatím opět provizorní,“ tak zní vyjádření ředitelky táborského závodu Správy a údržby silnic Jihočeského kraje Radky Pavlíkové.

Objem peněz investovaných do prozatímní údržby silnice se navyšovat nebude.

„Rámy kanalizačních šachet se opravovaly vícekrát, kola aut jezdí v jejich těsné blízkosti. Většina poklopů je teď předělaná. Pouze jsem zaznamenal, že těsně za Křižíkovým náměstím směrem na Černé mosty byl kanalizační poklop odfrézovaný a okolí se tam dělalo znovu. Frézovalo se jen 20 až 30 centimetrů kolem poklopu. Když je povrch dobrý, tak by se už poklop neměl propadávat. Pokud vím, tak teď je tam situace v pořádku. Žádné závažnější problémy jsme jinak na sklonku roku ani letos nezaznamenali,“ zmínil se Milan Míka, ředitel Vodárenské společnosti Táborsko, která provozuje vodovody a kanalizace ve městě.

Na to, že Budějovická ulice potřebuje důkladnou rekonstrukci, upozorňují obyvatelé Tábora už řadu let. Loni v září konečně radnice dospěla ke schválení finální podoby její opravy, na kterou se čeká čtyřicet let. Ještě několik roků ale potrvá, než se celá komunikace úplně obnoví.

„Nyní projektujeme a připravujeme veškerou stavební dokumentaci. Pak budou následovat jednání s Jihočeským krajem o realizaci a financování. Při nejoptimističtějším výhledu, pokud by se nestalo nic neočekávaného, by se mohlo s první etapou rekonstrukce začít ve stavební sezoně,“ prohlásila na facebookových stránkách města místostarostka Michaela Petrová. Dříve než v létě se tedy nezačne.

První etapa se týká úseku od Purkyňovy ulice po Bílkovu. V dalších letech se dostane na části Bílkova - Havlíčkova, Havlíčkova - Křižíkovo náměstí, Purkyňova - Chýnovská a odtud ke kruhové křižovatce.