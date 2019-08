VIDEO: V Budějovicích otevřou s ročním zpožděním tobogan, byl příliš rychlý

Do oprav sprch se město pustilo po opakujících se potížích s vlhnoucími zdmi. Při pracích zjistila vybraná firma, že je stropní deska nesoudržná.

„Byl tam nějaký letitý problém. Když to řeknu opravdu hodně zjednodušeně, tak se rozpadal betonový strop,“ přiblížil ředitel příspěvkové organizace Sportovní zařízení města České Budějovice Tomáš Novák.

Následovat tak musí oprava stropní desky, aby nehrozilo rozšíření. „Bohužel to trvá déle, aby byla práce hotová pořádně. Jsme ale rádi, že o tom víme, protože by to pak mohlo způsobit problémy v běžném provozu,“ uvedl Novák.

Proto si veřejnost na otevření krytého bazénu počká. Lidé sem zamíří 23. září, tedy o dva týdny později, než bylo v plánu. Venkovní koupaliště naposledy otevře v neděli 8. září.

Posunutí jen pro veřejnost

Kdo se nemusí omezení bát, jsou sportovci a školáci. „Posunutím termínu dokončení opravy sprch v hlavní budově nedojde k rušení výukových kurzů plavání, které na plaveckém stadionu žáci základních a mateřských škol mají v dopoledních hodinách pracovních dnů. Pro výuku plavání jim poslouží sprchy dětského bazénu. Provozovatel připravuje zároveň model ‚provizorního‘ využívání plaveckého stadionu pro trénující sportovce, aby mohli začít trénovat také od 9. září,“ uvedla mluvčí budějovické radnice Jitka Welzlová.

S otevřením také skončí příběh nového toboganu za téměř šest milionů korun. Dlouhodobě se ho nedařilo zprovoznit a instalaci provázelo více komplikací. Původně měl sloužit lidem už na konci srpna loňského roku. Jenže se mimo jiné ukázalo, že je příliš rychlý, což bylo nebezpečné. Nyní je po roce konečně hotovo.

„Tobogan je provozuschopný,“ potvrdil náměstek primátora Petr Holický. Nová atrakce je delší, nemá uvnitř viditelné spoje a osvětluje ji denní světlo skrz tenké průřezy. Kromě toboganu a sprch má areál také nové pískové filtry.

„Stejně jako sportovcům a veřejnosti i provozovateli bazénu vadí, že musí omezovat jeho fungování. Snahou je však nedopustit vybydlení bazénu a jeho úplné uzavření tak, jak k tomu na některých místech již došlo a někde to hrozí,“ doplnila Welzlová.

Plavecký stadion v Českých Budějovicích ročně navštíví zhruba 250 tisíc lidí. Celkem ho denně využívá v průměru více než osm set plavců.