V Budějovicích vznikla písčitá pláž, koupání je na vlastní nebezpečí

„Na místě nebude žádný plavčík či někdo, kdo by na plavce dohlížel. Lidé budou do vody i nadále vstupovat na vlastní nebezpečí. Zlepšení podmínek vstupu se nerovná oficiálnímu koupališti,“ poznamenal náměstek primátora Petr Holický a upozornil, že v letních dnech na řece panuje čilý lodní provoz.

„Voda tu není moc hluboká“

Dvaatřicetiletá Iveta Hošnová a čtyřicetiletá Zuzana Kabrnová, obě na rodičovské dovolené, si dvě nové pláže na levém břehu nemohou vynachválit.

„Chodím sem se synem pravidelně. Je to tu fajn, protože si zde vyhraje a poblíž našeho domova není žádné pískoviště. A voda tu není moc hluboká,“ řekla Iveta Hošnová.

Na internetu se však objevila kritika, kde si další návštěvníci pláže stěžovali na pejskaře. Své mazlíčky prý svévolně nechávají znečišťovat písek.

„Podle mého to je o lidech. Měli by si své pejsky lépe hlídat,“ svěřila se k problematice Zuzana Kabrnová.

Obě ženy se shodly, že by nebylo špatné, kdyby město nechalo takové pláže zbudovat také na protějším břehu Vltavy. Podle Hošnové by to bylo příjemnější pro rodiče, jejichž děti by jezdily na kolech po blízké asfaltce, a rodiče by tak na ně měli lepší výhled.