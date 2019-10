Zadlužená Bublava už má na účtu ze sbírky dost peněz na první splátku

„Jsme velice rádi. Znamená to, že první splátka by mohla být teoreticky za námi a najedeme na splátku druhou. Je to úleva a je to samozřejmě příjemné,“ uvedla starostka Bublavy Monika Hrádková.

Bublava, kde trvale žije přes 380 lidí, se dostala do problémů kvůli projektu nedostavěného aquaparku. Kromě soudního sporu se stavební firmou obec splácela dluh finančnímu úřadu původně ve výši 31 milionů korun. Rozvoj Bublavy se tak zcela zastavil, přestože se jedná o turisticky oblíbenou oblast, kde se daří cestovnímu ruchu.

Krušnohorské obci pak pomohlo ministerstvo financí, kterému splácí zbývající dluh ve výši 13 milionů. Splátky má rozplánované na 14 let s tím, že první dva roky půjde o 750 tisíc, poté o 950 tisíc korun. Bublava ale hospodaří s rozpočtem zhruba 5,5 milionu korun, tudíž jí sbírka velice pomůže. Vedení obce se už pustilo i do plánovaných rozvojových projektů.

„Nejprve šlo o prodloužení vodovodního řadu, nyní došlo v tom samém úseku na opravu místní komunikace. Jde o projekty, na které jsme si zažádali o dotaci z rozpočtu Karlovarského kraje, část peněz byla obecních. Samozřejmě čím víc nám v rozpočtu zbude, tím více investičních akcí budeme moci dělat,“ popsala starostka.

Zároveň uvedla, že právě na prodloužení vodovodního řadu a opravy silnic se obyvatelé Bublavy ptají nejčastěji. „Děláme, co můžeme, aby měli tyto základní potřeby co nejrychleji vyřešené,“ doplnila Monika Hrádková.

Pomáhají lidé, obce, firmy i sousedé

Solidaritu s Bublavou přitom prostřednictvím veřejné sbírky projevily jak obce a města z Karlovarského kraje, tak z jiných regionů. Přispěl například Rakovník ze Středočeského kraje či Hora Svatého Šebestiána ležící v Ústeckém kraji. Obce a města poslaly řádově stovky až desítky tisíc korun, kromě nich Bublavu podpořili také jednotlivci, sdružení, Karlovarský kraj či firmy. Nejvíce peněz, a to půl milionu korun, poslaly do sbírky nedaleké Kraslice.

„Obec Bublava je už v podstatě naše součást. Patří k nám a je to taková sousedská výpomoc. Spousta lidí z Kraslic se jezdí rekreovat na Bublavu, má tam známé, přátele, kamarády. Spousta obyvatel Bublavy zase jedí pracovat do Kralic, takže nám to připadalo přirozené a projevili jsme dávku solidarity,“ zdůvodnil starosta Kraslic Roman Kotilínek.

Dodal také, že na jednání městského zastupitelstva, kam dorazilo patnáct členů, nebyla kolem částky žádná diskuze. Dar pochází z výnosů z loterijních činností a hazardních her a podle starosty se tak nestalo na úkor kraslického rozpočtu nebo letošních investičních akcí. „Jsou to peníze, které připluly tak trochu navíc,“ podotkl Roman Kotilínek.

Zájemci o pomoc Bublavě mohou stále dary posílat na zvláštní bankovní účet. Kromě této sbírky existuje také ta na další zadluženou obec, a to Prameny. Tu zase vyhlásilo Sdružení místních samospráv ČR. V současné době leží na účtu pro Prameny zhruba 2,8 milionu korun.