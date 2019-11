Na dráhu už ne. Kluziště na závodišti letos vzniká za paddockem

„Po loňských zkušenostech jsme hledali nové vhodné místo pro jeho umístění. Pozemek za paddockem je dostatečně prostorný a k tribuně D, kde budou šatny, občerstvení, pokladna a další služby, to není daleko,“ řekl místopředseda představenstva Dostihového spolku a náměstek primátora Petr Kvaš.

Místo má nyní do kluziště daleko. Zatím zde pracují stavební dělníci, kteří naváží hlínu a vyrovnávají terén. „Oficiálně zahájíme bruslení v neděli 1. prosince. Bruslit se bude od 10 do 16 hodin. Od pondělí 2. prosince bude veřejné bruslení každý den od 13 hodin, úterý a čtvrtky dopoledne jsou rezervovány pro školy, které si bruslení zamluví,“ řekla mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

Jak uvedla, ledovou plochu si také opět bude možné pronajmout například pro přátelské hokejové zápasy, a to každý den kromě pátku. Ten pořadatelé vyhradili pouze veřejnému bruslení. Pronájem plochy stojí 1 200 korun na hodinu. Vstupné pro dospělého na bruslící blok činí 30 korun, děti od 6 let do 18 let zaplatí 20 korun, nejmenší do 6 let ještě o deset korun méně.

„Bruslit budeme až do konce února včetně Vánoc a jarních prázdnin. Plány může překazit jen špatné počasí,“ prozradil ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Loni plochu využilo na dvaadvacet tisíc bruslařů všech věkových kategorií. „Projekt ledové plochy tak můžeme po právu považovat za úspěšný. Proto jsme se rozhodli v něm pokračovat,“ řekl Kvaš.