Děti bruslí v centru Pelhřimova, vzniklo tam kluziště z umělého ledu

Pelhřimovské děti neváhaly. Nové kluziště pod otevřenou oblohou přišly vyzkoušet hned ve čtvrtek odpoledne, kdy se plocha poprvé otevřela veřejnosti.

Povrch ale není z běžného ledu. Je z ledu syntetického, k jehož výrobě není potřeba voda a vyžaduje minimální údržbu. Syntetický led je vyroben z plastových ploch spojených navzájem pomocí drážkového systému či soustavou klínových spojů.

Kvalita plochy tak ani v nejmenším není závislá na počasí. Ať je teplo, nebo mrzne, „led“ zůstává stále stejný.

Pelhřimovské kluziště, na kterém se však nepočítá s hraním hokeje, je otevřené denně od 14 do 20 hodin, o víkendech pak od 10 do 20 hodin. Plocha bude bruslařům k dispozici do neděle 28. ledna.

Pelhřimovská radnice má však v plánu hodiny pro veřejnost na kluzišti ještě rozšířit. „Chtěli bychom to nabídnout základním školám a mateřským školám, protože tam už děti bruslí. Pro ně by bylo kluziště otevřené i během dopoledne,“ pronesl místostarosta města Josef Koch.

On sám se otevření bruslařské plochy zúčastnil, zatím však nechce hodnotit, jak místní lidé umělé kluziště přímo v historickém jádru města přijali.

„I když jsme o tom dávali dopředu vědět přes média i přes náš web, překvapilo mě, že chodila řada lidí, kteří vůbec o kluzišti nevěděli,“ dodal Koch.