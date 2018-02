„Vykoupaní“ bruslaři se báli na břeh. Kroužili a čekali na vrtulník

Na pomoc jim naproti vyrazila po ledě záchranná skupina čtyř hasičů se člunem a současně se na břehu připravoval ke vzletu vrtulník letecké záchranné služby.

Po příletu vrtulníku se záchranáři pokusili vzít oba bruslaře přímo na palubu, ale protože oba byli zesláblí, vzdušný vír je od vrtulníku po ledu odsouval pryč.



Tímto způsobem tak nebylo možné dvojici naložit. „Hasiči, kteří přispěchali ke dvojici, je proto nejdřív dostali do člunu, ze kterého už pak byli konečně po jednom vytaženi a transportováni vrtulníkem v podvěsu na břeh. Zde si je převzali do péče zdravotníci,“ uvedla mluvčí krajských hasičů Martina Götzová.

Zásah vrtulníku zkrátil záchranu o desítky minut

„Na místě jsme zachraňovali muže, rok narození 1981, který se propadl do vody po pás a ženu, rok narození 1977, která byla podle našich informací pod vodou celá. Oběma se podařilo dostat se z vody ven. Vrtulník byl na Rozkoš odvolán z jiného zásahu,“ popsal mluvčí Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje Ivo Novák.

Muže transportovali sanitkou do náchodské nemocnice, žena byla převezena vrtulníkem do hradecké fakultní nemocnice. „Oba byli značně podchlazeni, ale bez dalších známek poranění. Nasazením vrtulníku byla celá záchranná akce zkrácena o desítky minut. To bylo vzhledem ke stádiu hypotermie, ve kterém se oba bruslaři nacházeli, zcela zásadní, “ řekl Novák. Celý zásah trval od nahlášení události zhruba hodinu.