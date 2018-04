Firma Brose už zaměstnává i v Ostravě. Hledá desítky programátorů

V Ostravě by firma chtěla zaměstnat zhruba padesát lidí.

„Začali jsme v malém v Kopřivnici a díky dobrým zkušenostem jsme tamní oddělení IT podpory postupně rozšířili na 32 zaměstnanců,“ vysvětluje jednatel společnosti Brose Niclas Pfüller.

„Tyto vysoce kvalifikované pozice, jako jsou vývojáři nebo programátoři, nyní rozšiřujeme, náš plán je zvýšit co možná nejdříve počet zaměstnanců na více než padesát.“

V současnosti hledá společnost Brose patnáct programátorů a dalších zaměstnanců v obdobných funkcích.

A zaměstnance hledá firma také pro svůj kopřivnický i rožnovský závod. V nich chce rozšířit vývoj nových výrobků.

„Pro vývojové centrum v Rožnově hledáme techniky i vysoce kvalifikované vývojáře, během dvou let chceme jejich počet navýšit o dalších 120 až 150 lidí,“ dodal jednatel firmy.

V Moravskoslezském inovačním centru v současnosti působí sedm desítek firem.

„Jsme rádi, že tady můžeme přivítat takto silnou firmu, víme, že dostat sem takové pracoviště z Německa není nic jednoduchého,“ konstatoval Pavel Csank, ředitel Moravskoslezského inovačního centra.

„Pracoviště je samozřejmě na začátku a my věříme, že se bude i nadále rozvíjet. Chceme tady ve výsledku mít okolo šesti vývojových center velkých společností, kolem kterých by mohla vzniknout komunita podnikatelů, technologů a investorů, kteří by mohli pomáhat rozvíjet startupové firmy a podobně.“