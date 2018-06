VIDEO: Hlídka v Brně použila proti muži taser. Policie zákrok prověřuje

„Zákrok prověřujeme, zabývá se jím oddělení vnitřní kontroly. Až z toho bude nějaký závěr, tak se k tomu vyjádříme dál. Zatím bych to nechal po té kontrole,“ řekl iDNES.cz krajský policejní mluvčí Petr Zámečník.

Třiadvacetiletý Jiří Žardecký slavil s kamarády státnice a připouští, že byl opilý a používal vulgární slova. Video podle jeho slov začíná tři sekundy poté, co policejní hlídka u skupiny zastavila. Policista na muže křičí a říká mu, že pojede na záchytku. Mladík nechce a policista na něj po pár okamžicích používá taser.

Podle něj od policistů nezazněla žádná zákonná výzva. „Ve chvíli, kdy sem vlastně chtěl nějakým způsobem tady to jednání řešit, verbálně, jako kultivovanej člověk, tak to dopadlo tak, že sem dostal taserem v momentě, kdy sem chtěl služební číslo těch policistů, potom co mě začali tahat do toho vozidla bez podání nějaké zákonné výzvy,“ řekl Primě Žardecký. Mladík nakonec skončil v policejní cele.

Zámečník nemá informace o tom, že by mladík podal na policisty stížnost, či je z něčeho obvinil. „Policisté mimo službu nejsou, nebyl k tomu důvod,“ dodal policejní mluvčí.